एनटर्क स्कुटरको सफलताः शिवपुरीसम्म सेलिब्रेसन राइड

काठमाडौँ
टिभिएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले एनटर्क स्कुटरका प्रयोगकर्ता संख्या १ लाख ५० हजार पुगेको अवसरमा विशेष उत्सव मनाएको छ ।
नेपाली बजारमा लोकप्रियता हासिल गर्दै आएको एनटर्कले यस ऐतिहासिक उपलब्धि पार गरेको हो । सो अवसरमा जगदम्बा मोटर्सले एनटर्क ओनर्स ग्रुप (एनओजी) राइड आयोजना गरेको थियो, जुन टिभिएसको नक्साल सोरुमबाट सुरु भई शिवपुरीस्थित ग्रिन भ्याली रिसोर्टमा सम्पन्न भयो । राइडमा ५० भन्दा बढी ग्राहक, २० भन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटर, मोटो भ्लगर तथा सञ्चारकर्मी गरी ७० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रम केवल यात्रा मात्र नभई एनटर्क प्रेमीहरूको सामुदायिक उत्सवका रूपमा मनाइएको थियो । सहभागीहरूले सुरक्षित र सामूहिक राइडिङ सम्बन्धी तालिम लिनुका साथै आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न खेल तथा गतिविधि आयोजना गरी विजेताहरूलाई आकर्षक उपहार र सबै सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले १ लाख ५० हजार चालकको साथ पाउनु कम्पनीका लागि गौरवको विषय भएको बताउँदै ग्राहकसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य व्यक्त गरे। उत्कृष्ट कार्यक्षमता, स्टाइल र आधुनिक प्रविधिका कारण परिचित एनटर्क स्कुटर नेपाली युवामाझ पहिलो रोजाइ बन्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ ।
