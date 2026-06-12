सिद्धार्थ बैंक इन्फोसिस फिन्याकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२६ मा सम्मानित

काठमाडौं।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित इन्फोसिस फिन्याकल इनोभेसन अवार्ड्स २०२६ अन्तर्गत “म्याक्सिमाइजिङ कस्टमर इन्गेजमेन्ट–डिजिटल फर्स्ट बैंकिङ” विधामा ‘न्यमि अवार्ड’ बाट सम्मानित भएको छ।
विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा ग्राहक अनुभव अभिवृद्धिका क्षेत्रमा गरेका उत्कृष्ट अभ्यासको मूल्याङ्कन गरी प्रदान गरिने उक्त अवार्डले सिद्धार्थ बैंकको डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको प्रतिबद्धता तथा ग्राहक केन्द्रित सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान गरेको बैंकले जनाएको छ।
बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई सहज, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न डिजिटल सेवाको विस्तार गर्दै आएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, क्यूआर कर्जा, भर्चुअल क्रेडिट कार्ड तथा डिजिटल खाता सञ्चालनलगायत सेवामार्फत ग्राहकलाई छिटो, सरल र सुविधाजनक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकको दाबी छ।
बैंकका अनुसार उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानले डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा गरिरहेको प्रयासलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नवप्रवर्तनमा केन्द्रित भएर सेवा विस्तार गर्न प्रेरणा मिलेको छ।
सिद्धार्थ बैंकले आगामी दिनमा पनि आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, व्यावसायिक साझेदारीको सुदृढीकरण तथा ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहने जनाएको छ।
बैंकले प्राप्त गरेको यो सम्मानले ग्राहकप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउनुका साथै भविष्यमा अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित सेवा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
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