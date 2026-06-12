सुस्ता क्षेत्रमा तनाव, भारतीय एसएसबी गस्तीपछि स्थानीयद्वारा प्रतिकार

नवलपरासी ।
पूर्वी नवलपरासीस्थित सुस्ता क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ। नेपाली भूमितर्फ भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गस्ती बढाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आज प्रतिकार गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार बिहानैदेखि उक्त क्षेत्रमा अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ। भारतीय एसएसबीको गतिविधि नेपाली भूमिभित्र भएको दाबी गर्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन्।
घटनापछि सुस्ता क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच तनाब बढेको र आवागमन प्रभावित भएको बताइएको छ। सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेपछि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाइएको छ।
यता, स्थानीय प्रशासनले भने घटनाबारे प्रारम्भिक जानकारी संकलन भइरहेको जनाएको छ। तर स्थानीयवासीले प्रशासन यस विषयमा बेखबरजस्तो बनेको गुनासो गरेका छन्।
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