यामाहा ब्लु फेस्टमा नयाँ एफजेड एस एफआई न्यु जेन सार्वजनिक

काठमाडौं
यामाहा नेपालले आफ्नो आधिकारिक वितरक एमएडब्लु ग्रुपमार्फत “यामाहा ब्लु फेस्ट” भव्य रूपमा आयोजना गर्दै नयाँ एफजेड एस एफआई न्यु जेन मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले ग्राहक, डिलर र मोटरसाइकलप्रेमीलाई एकै स्थानमा ल्याउँदै अन्तरक्रिया, नवप्रवर्तन र उत्साहको विशेष अनुभव प्रदान ग¥यो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन एमएडब्लु ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र ब्रान्ड एम्बेसडर अनुप विक्रम शाहीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। “लिड द नेक्स्ट” थिमअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको नयाँ एफजेड एस एफआई न्यु जेनले एफजेड सिरिजको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले यामाहा सधैं उन्नत प्रविधि, उत्कृष्ट प्रदर्शन र आकर्षक शैलीमा केन्द्रित रहेको बताउँदै एफजेड सिरिज नेपाली राइडरहरूको भरोसायोग्य रोजाइ बनेको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ मोडलले आधुनिक डिजाइन र सुधारिएका विशेषतासहित दैनिक प्रयोगका लागि आत्मविश्वास, स्मार्ट प्रविधि र स्टाइल प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक अग्रवालले ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, सिंगल च्यानल एबिएस र वाइ–कनेक्ट जस्ता सुविधाहरूले यसलाई अझ सुरक्षित र स्मार्ट बनाएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै, सेल्स हेड शैलेन्द्र अधिकारीले मूल्य, अफर र ग्राहक केन्द्रित योजनाबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ब्लु फेस्टमा एक्सचेन्ज कार्निभल पनि प्रमुख आकर्षण रह्यो, जहाँ ग्राहकहरूले पुराना मोटरसाइकल साट्न सहज सुविधा पाए । साथै, नागरकिता मार्फत तुरुन्तै फाइनान्सिङ, ४० महिनासम्मको ईएमआई सुविधा र अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म क्यासब्याक अफरसमेत उपलब्ध गराइएको थियो ।
यस कार्यक्रममार्फत यामाहाले नवप्रवर्तन र ग्राहक सन्तुष्टिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै प्रिमियम कम्युटर सेग्मेन्टमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
