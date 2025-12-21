सूर्यज्योति लाइफको लाभांश घोषणा

काठमाण्डौँ
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै कम्पनीका सेयरधनीहरुले हाल कायम चुक्तापूँजी ५ अर्ब १ करोड १९ लाख ४७ हजार ७९७ रुपैयाँको १३ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि समेत) पाउने छन् ।
सेयरधनीहरुले यो लाभांश बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपश्चात कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि प्राप्त गर्नेछन् ।
