शीतल निवासमा शपथपछि दुई मन्त्रीले सम्हाल्नेछन् औपचारिक कार्यभार

काठमाडौँ । नयाँ नियुक्त दुई मन्त्रीले शीतल निवासमा हुने शपथग्रहण समारोहपछि औपचारिक रूपमा आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति निवास शीतल निवास मा आयोजना हुने शपथग्रहण कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। शपथग्रहण सम्पन्न भएपछि उनीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा पुगेर औपचारिक रूपमा कार्यभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन अन्तर्गत नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका हुन्। शपथपछि मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेसँगै उनीहरूले नीति कार्यान्वयन, चालु कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा नयाँ प्राथमिकता निर्धारणको काम सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शपथग्रहणलाई राज्यको औपचारिक प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यासका रूपमा लिइन्छ, जसले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ। यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ नेतृत्वअनुसार कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरेका छन्।
सरकारका अनुसार शपथग्रहण समारोहलाई मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया