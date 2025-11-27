भिसा लिडरशिप कन्क्लेभ–२०२५ मा ग्राहक उत्कृष्टतालाई सम्मानित गर्दै भिसा “एक्सेप्ट” को सुरुवात

काठमाडौं
२०८२ मंसिर १० गते विश्वको अग्रणी डिजिटल भुक्तानी कम्पनी भिसाले नेपालको डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन पुष्टि गर्दै भिसा लिडरशिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५ को आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकिंग तथा फिनटेक साझेदार, व्यापारी र भुक्तानी प्रोसेसर संस्थाका वरिष्ठ अधिकारीलगायत २०० भन्दा बढी सहभागी भएका थिए । जसले उद्योग जगतको उत्कृष्टता मनाउनुको साथै घरेलु तथा साना व्यवसायलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले निर्मित भिसाको नवीनतम स्वीकार्यता भिसा एक्सेप्टको पूर्वावलोकन गरे ।
काठमाडौं मारियट होटलमा आयोजित सो सम्मेलन सहयोग र ज्ञानको आदानप्रदानको एक मंच बनेको थियो, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना जस्ता विशिष्ट अतिथिहरू उपस्थित थिए । भिसाको नेतृत्व टोलीमा बंगलादेश, नेपाल र भुटानका लागि कन्ट्री म्यानेजर सब्बिर अहमद, भारत र दक्षिण एशियाका लागि उत्पादन प्रमुख रामकृष्णन गोपालन साथै नेपाल व्यवसाय प्रमुख मनोज थापा समावेश थिए ।
भिसामा बंगलादेश, नेपाल र भुटानका लागि कन्ट्री म्यानेजर सब्बीर अहमदले भने, “हामी भिसाको लिडरशिप कन्क्लेभ आयोजना गर्न पाउँदा खुसी छौं—यो कार्यक्रम हामीले धेरै वर्षदेखि नेपालमा गर्वका साथ आयोजना गर्दै आएका छौं । यो नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिने रचनात्मक संवादमा संलग्न हुन उद्योगका नेतृत्वकर्तालाई एकसाथ ल्याउने हाम्रो निरन्तर प्रयास हो । वर्षौंदेखि, यो फोरमले नेपालको भुक्तानी परिदृश्यलाई डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो साझा महत्वाकांक्षालाई सुदृढ पार्छ र बजार सान्दर्भिक विश्वस्तरीय समाधानमा योगदान पु¥याउने भिसाको प्रतिबद्धतालाई पुःन पुष्टि गर्दछ । त्यसकारण, हामीले यस वर्षको कन्क्लेभमा भिसा एक्सेप्ट प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त ठानेका छौं, जसले नेपालको डिजिटल रूपान्तरण प्राथमिकतासँग मिल्दोजुल्दो छ र घरेलु तथा साना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । भुक्तानी नवप्रवर्तन भन्दा बढी, भिसा एक्सेप्ट गहिरो वित्तीय समावेशीकरणतर्फको रणनीतिक कदम हो, जसले साना व्यापारीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा सक्रिय सहभागी बन्न सक्षम बनाउँछ ।”
भिसाका भारत तथा दक्षिण एसियाका उत्पादन प्रमुख रामकृष्णन गोपालनले भने, “नेपालमा भिसा लिडरशिप कन्क्लेभ केवल प्रगतिको उत्सव मात्र होइन, यो भुक्तानीको भविष्यलाई आकार दिने एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो । भिसा एक्सेप्ट स्वीकृति प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न र नेपालभरि घरेलु तथा साना व्यवसायको वृद्धिलाई समर्थन गर्न विकसित गरिएको एक नवीनतम समाधान हो । भिसा एक्सेप्टले व्यापारीहरूले आफ्नो मोबाइल फोन मात्र प्रयोग गरेर डिजिटल भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्षम बनाएर, वित्तीय समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउन, डिजिटल भुक्तानीलाई गति दिन र नेपालको नगदरहित अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणलाई मद्दत गर्नेछ। यो सबैका लागि सुरक्षित, स्केलेबल र समावेशी भुक्तानी अनुभव सिर्जना गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। सत्येन्द्र तिमिल्सिना र प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको सम्बोधन पछि पुरस्कार समारोह भएको थियो। पुरस्कार समारोहमा जुलाई २०२४ देखि जुन २०२५ सम्मका उपलब्धिका लागि २० वटा श्रेणीहरूमा १३ विजेताहरूलाई सम्मान गरेको थियो। श्रेणीमा उपभोक्ता डेबिट र क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, व्यवसाय प्राप्त गर्ने, सीमापार भुक्तानी, सम्पर्करहित समाधान, व्यावसायिक कार्ड, फिनटेक साझेदारी, उत्पादन नवप्रवर्तन, र व्यापारी उत्कृष्टता समावेश थिए। भिसा लिडरशिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५ ले साझेदारीलाई बढावा दिने र डिजिटल रूपमा सशक्त अर्थतन्त्रतर्फको नेपालको यात्रालाई गति दिने अत्याधुनिक समाधानहरू प्रदान गर्ने भिसाको प्रतिबद्धतालाई पुःन पुष्टि गरेको छ ।
भिसा एक्सेप्टको बारेमाः
भिसा एक्सेप्टले साना व्यापारीहरूलाई कुनै पनि मोबाइल फोनलाई स्वीकार्यता उपकरणमा परिणत गरी डिजिटल भुक्तानी स्वीकार गर्न सुरु गर्न एउटा छिटो, सुरक्षित उपाय प्रदान गर्दछ । मिनेटभित्रमा, व्यवसायहरूले ुट्याप टु फोन वा पे बाइ लिंकु मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन, जसले ग्राहकहरूलाई सहज र विश्वसनीय चेकआउट अनुभव दिन्छ ।
व्यापारी खाता खोल्दा प्रायः जटिल कागजात, इजाजतपत्र, र महँगो पोइन्ट अफ सेल उपकरणहरू जस्ता अवरोधहरू जटिलता हुन सक्छन, तर भिसा एक्सेप्टले भिसा डेबिट वा प्रिपेड कार्डधारकहरूलाई उनीहरूको बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत, केवल उनीहरूको मोबाइल फोन प्रयोग गरेर तुरुन्तै उनीहरूको आफ्नो खातालाई विक्रेता प्रोफाइलमा रूपान्तरण गर्न सक्षम पारेर यसको संरचनालाई रूपान्तरण गर्दछ। प्रवेश अवरोधहरू कम गरेर र सेटअपलाई सरल बनाएर, भिसा एक्सेप्टले नयाँ आर्थिक अवसरहरू खोल्छ, विशेष गरी घरेलु लघु व्यवसायहरू र महिला उद्यमीहरूका लागि, जसले आफ्नो उद्यमहरू बढाउन र मापन गर्न यो पहुँचयोग्य मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन् ।
भिसाको बारेमाः
भिसा डिजिटल भुक्तानीमा विश्वको अग्रणी कम्पनी हो, जसले २०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूमा उपभोक्ता, व्यापारी, वित्तीय संस्था र सरकारी निकायहरूबीच लेनदेनलाई सहज बनाउँछ । हाम्रो लक्ष्य विश्वलाई सबैभन्दा नवीनतम, सुविधाजनक, विश्वसनीय र सुरक्षित भुक्तानी नेटवर्क मार्फत जोड्नु हो, ताकि व्यक्ति, व्यवसाय र अर्थतन्त्रहरू फस्टाउन सकुन् । हामी मान्छौं कि जुन अर्थतन्त्रले सबैलाई सबै ठाउँमा समावेश गर्दछ, त्यसले सबैलाई सबै ठाउँमा उन्नत बनाउँदछ र हामी पहुँचलाई मुद्रा सञ्चालनको भविष्यको आधारभूत मान्छौं । थप जानकारी भिसा डट कममा प्राप्त गर्नुहोस् ।
