प्लेयर्स टु वाच

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘एफ’ को खेलमा सबैको नजर नेदरल्यान्ड्सका कप्तान एवं भरपर्दा डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकमा रहनेछ । ३४ वर्षीय लिभरपुलका सेन्टर–ब्याक डच टोलीको रक्षापङ्क्तिका मुख्य मेरुदण्ड हुन्, जसको बलियो उपस्थिति, नेतृत्व र हवाई क्षमता (एरियल एबिलिटी) टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण हतियार बन्नेछ ।
विपक्षी फरवार्डहरूलाई आफ्नो गति र उत्कृष्ट पोजिसनिङका आधारमा रोक्न सक्ने अद्वितीय खुबी भएका भान डाइक ६ फिट ५ इन्च उचाइका कारण सेट–पिसहरूमा विपक्षी पोष्टका लागि समेत निकै घातक साबित हुन सक्छन् ।
मुख्य प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानको रणनीतिमा रक्षापङ्क्ति सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका भान डाइकको अगाडि जापान, स्वीडेन र ट्युनिसिया जस्ता टोलीका तीव्र गतिका आक्रामक खेलाडीहरूलाई रोक्ने ठूलो चुनौती छ । आफ्नो खेल जीवनको सम्भवतः अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय महाकुम्भ खेलिरहेका यी अनुभवी कप्तानको नेतृत्वले नै नेदरल्यान्ड्सको अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्नेछ ।
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