मेटलाइफ नेपालद्वारा स्याङ्जा र चन्द्रौटामा नयाँ कार्यालय उद्घाट

काठमाडौँ

मेटलाइफ नेपालले देशव्यापी बीमा पहुँच विस्तार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटामा दुई नयाँ एजेन्सी कार्यालय उद्घाटन गरेको छ। यस विस्तारसँगै कम्पनीले विश्वसनीय बीमा सेवा देशभर सहज रूपमा उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको जनाएको छ।

नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि स्याङ्जा र चन्द्रौटाका ग्राहकहरूले बीमा परामर्श, प्रस्ताव दर्ता सहयोग, प्रिमियम संकलन तथा ग्राहक सेवा जस्ता सम्पूर्ण सुविधा स्थानीय स्तरमै प्राप्त गर्नेछन्। अब बीमा सम्बन्धी सेवा लिन टाढाका सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास कम्पनीको छ।

कम्पनीका अनुसार स्थानीय उपस्थितिमार्फत व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायलाई वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी योजना बनाउन थप सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ। गुणस्तरीय र ग्राहककेन्द्रित सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै यी कार्यालयहरूले समुदायसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

यस अवसरमा कम्पनीका जेनेरल मेनेजर निर्मल काजी श्रेष्ठले एजेन्सी विस्तारमार्फत थप नेपालीलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासी भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यलाई अघि बढाइएको बताए। विश्वसनीय बीमा समाधानमा सहज पहुँचले स्थानीय समुदायलाई सूचित निर्णय लिन र आर्थिक रूपमा सबल बन्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।

यी कार्यालयहरू कम्पनीको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने अभियानका महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइएको छ, जसले जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि वित्तीय सुरक्षा र मानसिक शान्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

