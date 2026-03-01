सूर्यज्योति लाइफ इन्सोरेन्सले सुदूरपश्चिममै पहिलो पाँचतारे अन्तर्राष्ट्रिय होटल ‘हलीडे इन् धनगढी’मा २५% लगानी

काठमाडौँ
सूर्यज्योति लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनीले धनगढीस्थित क्लव चौलानी लिमिटेडमा २५ प्रतिशत शेयर हिस्सा लिएर लगानी सम्झौता गरेको छ । उक्त परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय होटल समूह आईएचजी होटल्स एण्ड रिसोट्र्स अन्तर्गतको हलीडे इन् धनगढी ब्रान्डमा सञ्चालन हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाँचतारे होटल हुनेछ ।
क्लव चौलानीका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र के.सी.ले यस सहकार्यप्रति खुशी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “हामी धनगढीमा हलीडे इन् ब्रान्ड ल्याउन आईएचजी होटल्स एण्ड रिसोट्र्ससँग सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ । पश्चिम नेपालको व्यावसायिक तथा पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा धनगढी तीव्र रूपमा विकास हुँदै गइरहेको सहर हो । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्रान्डेड आतिथ्य सेवाको ठूलो सम्भावना छ । आईएचजीको विश्वव्यापी अनुभव र गुणस्तरीय मापदण्डसहित अतिथिहरूलाई भरपर्दो र स्वागतयोग्य बसाइ अनुभव प्रदान गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५ प्रिमियम सुइटसहित ११५ वटा आधुनिक अतिथिकक्ष रहनेछन् । प्रमुख सुविधामा करिब १८,५०० वर्गफुट क्षेत्रफलमा फैलिएको अत्याधुनिक क्यासिनो, ७०० जनासम्म अट्ने भव्य बैंक्वेट हल, रुफटप स्वीमिङ पुल, बहु–परिकार रेस्टुरेन्ट, पूर्णरूपमा सुसज्जित आधुनिक फिटनेस सेन्टर, विभिन्न बैठक तथा सम्मेलन कक्षहरू तथा विशेष निजी डाइनिङ सुविधा समावेश रहनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड होटलको उपस्थितिले धनगढी क्षेत्रमा बढ्दो व्यवसायिक तथा पर्यटन मागलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आतिथ्य सत्कार प्रदान गर्नुका साथै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका छन् ।
सूर्यज्योति लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले भने, “नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै दीर्घकालीन लाभ, स्थिर प्रतिफल, तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यस परियोजनामा लगानी गरिएको हो । साथै यो साझेदारीले न केवल सूर्यज्योति लाइफको लगानीलाई सुदृढ बनाउनेछ, बरु पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ ।”
नेपालकै पहिलो ९००१–२०१५ आई.एस.ओ. प्रमाणित सूर्यज्योति लाइफको हाल चुक्ता पूँजी रु. ५०१ करोड, जीवन बीमाकोष रु. ४,६१७ करोड, लगानी रु. ५,१२० करोड, नेटवर्थ रु. ६१८ करोड, १ लाख ७ हजार अभिकर्ता संख्या, ३६ लाख ३० हजार बीमालेख संख्या रहेको छ। देशभर रहेका १७६ शाखा नेटवर्कमार्फत कम्पनीले आफ्ना बिमितहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै कम्पनीले नेपालकै सर्वाधिक ३५ घातक रोगविरुद्ध रु. ५० लाखसम्मको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।
