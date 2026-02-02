नेपाल लाइफको एम.डी.आर.टी अचिभर्स अवार्ड, २०२६ समारोह सम्पन्न

काठमाडौँ
नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मिति २०८२ साल माघ १३–१५ गते पोखरा ग्रान्डमा ‘एम.डी.आर.टी’ अचिभर्स अवार्ड,२०२६ भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
सन् २०२५ को जनवरी देखि डिसेम्बर अन्तिम सम्ममा ‘एम.डी.आर.टी २०२६ ’ का लागि योग्य भएका ११० जना अभिकर्तालाई सम्मानित गरिएको छ । पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले एमडीआरटी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी क्वालिफाई हुन सफल भई कार्यक्रममा सामेल हुनुभएका अभिकर्तालाई बधाई तथा आगामी दिनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । क्वालिफाइट भएका अभिकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गई एक्स्पोजर लिनुहुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका असल अभ्याससँग साक्षात्कार हुन यस किसिमको कार्यक्रमले सहयोग गर्नुका साथसाथै नेपालमा पनि बिमा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने कुरा बताउनु भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा आएका आर्थिक मन्दीका प्रभाव नेपालमा पनि परेको र यस कठिन समयका बाबजुद पनि सफल भएका सबै अभिकर्ताको उहाँले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको र आगामी दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा कटौती हुने खालको अवस्था सिर्जना भएको तर बिमा अभिकर्ताको काम कहिले पनि विस्थापित नहुने हुँदा उहाँहरू एकदमै सुरक्षित पेसामा रहेको कुरा बताउँदै सो पेसाको गरिमा र महिमालाई ख्याल गर्दै जीवन बिमाको सचेतना आम नागरिकबिच पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले कम्पनीले भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा मन हर्षित भएको बताउनुभयो । नेपाल लाइफले बिमा बजारको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको र आगामी दिनमा आम नागरिक बिच बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै कम्पनीको उपस्थितिलाई झन् बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । पराजुलीले यस कम्पनीको मेरुदण्ड भनेकै अभिकर्ता साथीहरु रहेको साथै उहाँहरुकै अथक मेहनत र परिश्रमका कारण नै नेपाल लाइफ सफल भएको र आगामी दिनमा झन् बलियो र सबल भएर बजारमा प्रस्तुत हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको कुरा बताउनुभयो ।
अभिकर्ताको चौतर्फी विकासका निम्ति कम्पनी संवेदनशील रहेको कुरासमेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो । अभिकर्ता भनेको प्रगतिको सहयात्री भएको र सोको महत्वलाई मनन गर्दै आम नेपाली नागरिकलाई बिमाको उपयोगिता र औचित्यता प्रकाश पार्न सकिएमा नेपालको बिमा बजारमा प्रचुर सम्भावना रहेको र यसलाई मूर्तता प्रदान गर्न ठोस कार्ययोजना सहित अघि लम्कन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कम्पनीका नेसनल सेल्स हेड उमापति पोखरेलले सम्मानित हुने सबैलाई बधाई दिँदै आगामी वर्ष झन् बढी संख्यामा ःम्च्त् हरुलाई सम्मान गर्न कम्पनी लालायित रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा थप उर्जाका साथ बिमालाई नेपालीको घर दैलो सम्म पु¥याउन कुनै कसर बाँकी नराखी युद्धस्तरमा सम्पूर्ण अभिकर्ताहरु एक जुट भई लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
पेशागत बिमा अभिकर्ता महासंघका महासचिव ओम केसीले गत वर्षको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सबै अभिकर्तालाई मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । नेपाल लाइफका अभिकर्ता नेपालकै सबैभन्दा अब्बल र सक्षम अभिकर्ता रहेको बताउनुभयो । जीवन बिमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल लाइफको बजार हिस्सा अझ बढाउनका निम्ति र बीमितको विश्वासलाई कायम राखी राख्न नेपाल लाइफका सम्पूर्ण अभिकर्ता प्रतिबद्ध रहेको कुरा समेत बताउनुभयो ।
पेशागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपाल बीमक समिति नेपाल लाइफका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले कम्पनीले आयोजना गरेको भव्य र सभ्य कार्यक्रमका लागि कम्पनी व्यवस्थापनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र सम्पूर्ण क्वालिफाइड एमडीआरटीहरुलाई धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले कम्पनीले अभिकर्ता र बीमितको हकहितका लागि चालिरहेको कदमको सराहना गरे र आगामी दिनमा पनि यसै किसिमको साथ सहयोग कम्पनी व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुनेमा आफू आश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
उपस्थित अभिकर्ताको तर्फबाट बोल्दै मुक्तिनाथ काप्रीले नेपाल लाइफको सहयोग, मार्गदर्शन, उत्प्रेरणाले नै गर्दा आज यो संख्यामा एमडिआरटी, कट बन्न सफल भएको र यस यात्रामा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी हातलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । यस कम्पनीले अभिकर्ताको सिप विकासका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएकोमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो र आगामी दिनमा थप परिस्कृत बनाउन व्यवस्थापनलाई सुझाब दिनुभयो ।
३ दिन सम्म चलेको कार्यक्रममा गायक अस्मिता अधिकारी, महेश काफ्ले र बद्रि पंगेनीको विशेष गायन प्रस्तुति रहेको थियो । त्यस्तै कमेडियन सुबोध गौतम र प्रभात लामाले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा मोटीभेसनल स्पिकर सुगरिका केसीले उपस्थ्ति अभिकर्ताहरुलाई मोटीभेसन प्रदान गरेका थिए ।
