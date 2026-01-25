गरिमा विकास बैंक र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघबीच सम्झौता

काठमाडौँ
गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइसिएएन) मा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यलाई आकर्षक ब्याजदरमा विभिन्न कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघसँग सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता–पत्रमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्याय र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघका तर्फबाट अध्यक्ष श्री अनुप नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सम्झौतापश्चात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइसिएएन) मा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूले न्यूनतम आवश्यक कागजातका आधारमा ७५ हजारदेखि ५ लाख रुपियाँसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बिनाधितो १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत व्यावसायिक कर्जासमेत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गरिमा विकास बैंकले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघमा आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यलाई आकर्षक ब्याजदरमा घर कर्जा तथा सवारी साधन कर्जा सुविधा पनि प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
हाल गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले “अब आफ्नै घर” भन्ने नाराका साथ ६ दशमलव ४९ प्रतिशतदेखि गरिमा आवास कर्जा तथा ५ दशमलव ९९ प्रतिशतदेखि नै गरिमा साना तथा मझौला उद्यम एवं व्यवसाय कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
हाल देशभर गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका १२६ शाखा कार्यालय, ५१ वटा एटिएम तथा नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत करिब ९ लाख ५० हजार ग्राहकलाई सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
