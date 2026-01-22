किसान सहकारीले शुरु गर्यो “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रम

काठमाडौँ
कैलालीको लम्कीमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम शुरु गरेको छ । संस्थाले स्थानिय सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्रालाई विद्यालयको सिफारिसमा कुखुराका चल्लाहरु वितरण गरि यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
ंस्थाले पहिलो चरणमा स्थानिय सरस्वती मा.वि. र नवज्योती मा.वि.मा अध्ययनरत २० जना विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी ५ वटाका दरले न्यू हिमशिखर र अष्ट्रेलियन लोकल जातका कुखुराका चल्ला वितरण गरेको छ । विद्यार्थिको व्यवसायिक सिप विकास गर्दै परिवारको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउनुका साथै अभिभावकलाई व्यवसायीक कुखुरापालन तर्फ आकर्षित गर्ने संस्थाको योजना रहेको छ । भविष्यमा विद्यार्थी अथवा अभिभावकले व्यवसायिक कुखुरापालन गर्न चाहेमा संस्थाबाट आवश्यक पुँजी, प्रविधि उपलब्ध गराउने र व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धी गरिदिने संस्थाका महाप्रबन्धक डम्बर बहादुर शाहले बताउनु भएको छ ।
संस्थाले दुईवटा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई कुखुरा चल्ला वितरणका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य सरोज कुमार शाह, मनिराम न्यौपाने, महाप्रबन्धक डम्बर बहादुर शाह, वडा सदस्य बुधराम चौधरी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खडकराज भाटले चल्लाहरु वितरण गर्नुभयो ।
विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक दीपक भण्डारीले सुदुरपश्चिममै पहिलो पटक किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम शुरु गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । वडा सदस्य बुधराम चौधरीले सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भईरहेका गरिब तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरुले समुदायमा आशा जगाएको भन्दै सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा समेत समुदायमुखी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्नुभयो ।
वि.सं. २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्थाले वित्तिय, कृषि र मार्ट गरि ३ वटा व्यवसायीक युनीटहरुमार्फत आप्mना सदस्यलाई सेवा दिदै आएको छ । सुदरपश्चिम प्रदेश र लुम्बीनी प्रदेशको राजापुर न.पा. कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा ९३ हजार भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थाको कुल कारोबार ७ अर्ब २० करोड रहेको छ ।
प्रतिक्रिया