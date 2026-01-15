गरिमा विकास बैंकले परिवर्तन गर्यो लोगो

काठमाडौँ
गरिमा विकास बैंकले आफ्नो आधिकारिक लोगो तथा छाप परिवर्तन गरेको छ ।
बैंकले आफ्नो संस्थागत पहिचानलाई समयसापेक्ष थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले आजदेखि लागू हुनेगरी लोगो तथा छाप परिवर्तन गरेको हो ।
बैंकको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा सोसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भएश्चात् अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी नयाँ लोगो तथा छाप कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
परिवर्तित लोगोले विकास बैंकको आधुनिकतासहितको सरल पहिचान तथा विश्वसनीय बैंकिङ सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्ने विश्वास विकास बैंकले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया