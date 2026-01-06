ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई भोटेकोशी हेली रिसोर्ट तथा स्पामा विशेष छुट

काठमाडौँ
ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशीमा अवस्थित भोटेकोशी हेली रिसोर्ट तथा स्पा प्रालिसँग आफ्ना ग्राहकलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहकार्य सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । उक्त सम्झौतापश्चात् ज्योति विकास बैंकका ग्राहकले रिसोर्टमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भोटेकोशी क्षेत्रको मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वादिष्ट परिकार तथा उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाका कारण यो रिसोर्टले ग्राहकको मन जित्दै एक विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ ।

संस्थागत सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समाजप्रति उत्तरदायी भूमिकामा क्रियाशील यस विकास बैंकले नवीन सोचका साथ समाजको अभ्युदय र दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य लिएको छ । समस्त नागरिकको जीवनस्तर उज्यालो बनाउने उद्देश्यलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको ज्योति बन्ने अठोटप्रति बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ । बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक कार्यमा विनियोजन गर्दै समाजप्रति थप जिम्मेवार संस्था बनेको छ ।

स्वस्थ र सुदृढ जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो भन्ने दृढ विश्वासका साथ ज्योति विकास बैंकले नवजात शिशुको अकाल मृत्यु रोकथाम तथा जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले चालेका पहल उल्लेखनीय रहेका छन् । बैंकको योगदानबाट ७० वटा न्यानो नानी उपकरणमार्फत हरेक वर्ष २ हजार ५ सय ९० भन्दा बढी नेपाली शिशुको अमूल्य जीवन रक्षा हुन सफल भएको छ । जीवन रक्षाजस्ता अतिप्रमुख सामाजिक क्षेत्रमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै यस बैंकले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको बीजारोपण गरिरहेको छ ।

यस विकास बैंकले राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै गएको आर्थिक वर्षमा ४१ करोड रुपियाँ कर योगदान गरेको छ । हाल बैंकले उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर गरी ११८ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा स्वचालित टेलर मेसिन मार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

