एनसेलद्वारा बार एशोसिएशनलाई आईसीटी उपकरण हस्तान्तरण

काठमाडौँ
एनसेलले जेन जी आन्दोलकका क्रममा क्षति भोगेको नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसनलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) उपकरण सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत सोमबार एक कार्यक्रममाझ यी उपकरणहरु हस्तान्तरण गरेको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी युवा समुहको विरोध प्रदर्शनका कारण उत्पन्न भएको तोडफोड र आगजनीका कारण नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसनको भौतिक संरचना, कार्यलयका जिन्सी सामग्रीदेखि अभिलेख कागजातहरुमा समेतमा अत्यधिक क्षति भएको थियो । यो सहयोगले कार्यलयका दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने भएको छ ।
एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठ, कानुन प्रबन्धक कैलाश प्रसाद न्यौपानेलगायतका प्रतिनिधीले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रलाई ल्यापटप २ थान, डेक्स टप १ थान र प्रिन्टर २ थान, र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बरबहादुर राउतलाई १ थान ल्यापटप, २ थान डेक्सटप र १ थान प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मिश्रले एनसेलले प्रदान गरेको सामग्रीले बारको कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने र आगामी दिनमा समेत कम्पनी र बारकाबीच सहकार्य गर्न बार तत्पर रहेको बताउँदै कम्पनीलाई धन्यवाद दिए । त्यसैगरी राउतले सर्वोच्च अदालत बारले करिब ५० लाखको क्षति व्यहोर्नु परेको र केही माइन्युटबाहेक केही बाँकी नरहेको अवस्थामा एनसेलले गरको यस्तो सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया