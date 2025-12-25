एनआईसी एशिया बैंकको अध्यक्षमा अग्रवाल नियुक्त

काठमाण्डौ

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका अशोक कुमार अग्रवाल एनआईसी एशिया बैंकको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका छन् ।

पुस ९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको ७ सय ४४ औं बैठकले आजकै मितिदेखि लागू हुनेगरी अग्रवाललाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो ।

नवनियुक्त अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवालले आजै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर प्राडा विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।

बैंकको अध्यक्ष पदमा नियुक्त उनले नेपालको बैंक, वित्तीय क्षेत्र, बीमा तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुका साथै सफल नेतृत्व गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउनु भएको छ। 

उच्च नेतृत्वदायी क्षमता, दूरदृष्टि र स्पष्ट रणनीतिका साथ दीर्घकालिन योजनामा विश्वास राख्ने उनको कार्यकालमा बैंकले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्नुका साथै सफलताको थप उचाई प्राप्त गर्नुका साथै बैंकलाई प्रतिष्ठाको नयाँ शिखरमा पुर्याउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।

