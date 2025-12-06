निर्धन उत्थान लघुवित्तको वित्तीय साक्षरता सम्पन्न

काठमाडौँ ।
रुकुम (पूर्व) जिल्लाको सिस्ने गाँउपालीका वडा न. ३ स्थित पाँगा महिला सामुदायिक भवनमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सो क्षेत्रका पाँगा, पोखरा, लागिम, गाँउमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट गठन भएका ८ ओटा महिला समूहका सदस्य, अभिभावक, बुद्धिजिवी स्थानीय भद्रभलादमी र कर्मचारीसमेत गरी करिव ६० जनाको सहभागितामा सम्पन्न भएको थियो ।
वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सिस्ने ५ रहेको शाखा कार्यालय रुकुमकोटको आयोजनामा सम्पन्न गरिएकोे थियो ।
प्रतिक्रिया