एमबीबीएस एकीकृत प्रवेश परीक्षा–२०८२/८३ को नतिजा सार्वजनिक, ८७७२ जना योग्यताक्रममा सफल

काठमाडौं
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह अन्तर्गतको एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आयोजित एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत १५ कात्तिकमा सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको परिणाम मगलवार सार्वजनिक गर्दै योग्यताक्रममा परेका ८७७२ जना परीक्षार्थीहरूको नामसूची प्रकाशित गरेको हो।
आयोगका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा देशभरका हजारौँ विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका थिए। प्रकाशित नतिजाअनुसार योग्यताक्रममा परेका उम्मेदवारहरू आगामी शैक्षिक सत्र २०८२/८३ का लागि विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थानमा भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा परीक्षार्थीहरूको नाम, रोल नम्बर, प्राप्तांक र योग्यताक्रम उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले परीक्षा प्रक्रियाको पारदर्शिता र शुद्धता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ। तथापि, उत्तर पुस्तिका भराइमा त्रुटि र परीक्षाको मर्यादा उल्लङ्घनका कारण केही परीक्षार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका रद्द गरिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार रोल नम्बरको बबल सही तरिकाले नभरिएका ९८ जना, सेट र रोल नम्बर दुवैको बबल गलत भरिएका ११ जना, र केवल सेटको बबल सही नभरिएका ५९ जना परीक्षार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका मूल्याङ्कनमा नलिइने निर्णय गरिएको छ। साथै, परीक्षाको मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित दुई जना परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका पनि रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन उत्तर पुस्तिका भराइसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन र अभ्यासका अवसर परीक्षार्थीहरूलाई प्रदान गरिनेछ। साथै, आयोगले नतिजा सार्वजनिकसँगै भर्ना प्रक्रिया, सिट बाँडफाँट र अन्य सम्बन्धित मापदण्डहरूबारे चाँडै नै थप सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
यस वर्षको एमबीबीएस एकीकृत प्रवेश परीक्षा देशभरका परीक्षा केन्द्रहरूमा एकैपटक सञ्चालन गरिएको थियो। आयोगले परीक्षा निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न भएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। आयोगले सफल उम्मेदवारहरूलाई आगामी चरणका प्रक्रियामा सावधानीपूर्वक सहभागी हुन आग्रह पनि गरेको छ।
