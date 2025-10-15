देशकै अग्रणी स्नायु अस्पताल बासवारिमा अत्याधुनिक प्रविधिहरु थप, उपचार सहज हुने 

काठमाडौं। 

नेपालमा आधुनिक स्नायु स्वास्थ्य विज्ञानका प्रवर्तक प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाको नाममा स्थापना भएको उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेशनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एण्ड अलाइड साइन्सेज (न्युरो अस्पताल, बाँसबारी) ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र सेवा प्रणाली थप गर्दै स्नायु सम्बन्धी उपचारमा नयाँ उचाइ लिएको छ ।

देशकै पहिलो स्नायु विशेषज्ञ संस्थाको रुपमा स्थापित यस अस्पतालले मस्तिष्क, मेरुदण्ड, स्नायु र मांशपेशीसँग सम्बन्धित जटिल रोगहरुको उपचारमा आधुनिक उपकरणमार्फत सेवा विस्तार गरेको हो । अस्पतालले हालै भित्र्याएका अत्याधुनिक उपकरणहरु विश्वस्तरीय स्नायु शल्यक्रिया तथा उपचारलाई थप सुरक्षित, सहज र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ ।

यो उपकरण नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको स्टेल्थ–८ न्युरो नेभिगेसन सिस्टमले मस्तिष्क र मेरुदण्डको हुबहु चित्र प्रदान गर्ने भएकाले रोगग्रस्त भाग मात्र लक्षित गरी शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ । यसले पार्किन्सन, मिर्गी लगायत चालसम्बन्धी समस्यामा प्रयोग हुने डिप ब्रेन स्टिमुलेशन (डिविएस) जस्ता प्रविधिमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ ।

त्यस्तै, हालै थपिएको केनोभो ९०० रोबोटिक माइक्रोस्कोपले न्युरो शल्यचिकित्सकलाई दृश्य र स्वतः फोकस सुविधा प्रदान गर्नेछ, जसले जटिल र समय लाग्ने शल्यक्रिया सहज बनाउनेछ । तीनवटा माइक्रोस्कोपको प्रयोगबाट एकैदिन धेरै शल्यक्रिया सम्भव हुँदा सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हट्ने अस्पतालले जनाएको छ ।

मेरुदण्डसम्बन्धी अपरेशनमा प्रयोग हुने ओ–आर्म प्रविधिले शल्यक्रियालाई अझ सटीक र सुरक्षित बनाउनेछ । यो प्रविधि स्टेल्थ–८ सँग मिलेर डीबिएस र लिजनिङ्ग प्रविधिमा समेत प्रयोग गर्न सकिने जानकारी गराइयो ।

शल्यक्रियाका बेला बिरामीको स्नायु प्रणालीको तरङ्ग मापन गर्ने इन्ट्रा अपरेटिभ न्युरो मनिटरिङले अपरेशनको समयमा सम्भावित जोखिम न्यून गर्नेछ । यसले बेहोस बिरामीमा नसाको क्रियाशीलता निगरानी गर्न सहयोग पु¥याउने अस्पतालले बताएको छ ।

देशकै पहिलो १२८ च्यानलयुक्त ईइजी मेसिन  प्रयोगमा ल्याइएपछि छारे रोग (एपिलेप्सी) को प्रभावकारी पहिचान र उपचार सम्भव भएको छ । यसले विशेष गरी बालबालिकामा देखिने जटिल झट्का, गम्भीर बेहोसी अवस्थाको निदानमा सघाउँछ ।

यसैगरी, च्यानलयुक्त ईइजी मेसिनको प्रयोगबाट केही न्युरोलोजिकल समस्यामा शल्यक्रिया नगरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रविधिबाट उपचार सम्भव भएको छ । यो प्रविधि ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया लगायत दुखाइ सम्बन्धी समस्यामा प्रभावकारी मानिएको छ ।

संस्थाले स्थापना कालदेखिनै आर्थिक कारणले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नगरिने नीति अवलम्बन गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष डा. मधु देवकोटाले बताए ।  अस्पतालले सबै सेवा चौबिसै घण्टा एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भविष्यमा सेवा स्तर उकास्दै स्नायु स्वास्थ्यमा उप–विशेषज्ञता प्रवर्धन गर्दै लैजाने लक्ष्य समेत लिएको जानकारी गराए  । 

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com