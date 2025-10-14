“नर्स र प्यारामेडिक्सलाई सरकारी सरह तलब दिन सम्भव छैन” निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसन  

काठमाडौं।  

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नर्स र प्यारामेडिक्सको तलब सरकारी सरह बढाउन नसक्ने जनाएको छ ।

संघले सोमबार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउँदै यस्तो जवाफ दिएको हो । मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, निजी अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस तथा स्वास्थ्य संस्थालाई पत्र पठाएर चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सलाई सरकारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका अनुसार सरकारी मापदण्डअनुसार नर्सले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब र अतिरिक्त ५ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता पाउँछिन् । मन्त्रालयको पत्रमा सोही दरमा निजी संस्थाले पनि पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले पत्रमार्फत सरकारको निर्देशन पालना गर्न तत्काल सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, “सरकारी संस्थामा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र तलब–भत्ता सबैमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी र अनुदान हुन्छ, तर निजी क्षेत्रले सबै खर्च आफ्नै आम्दानीबाट व्यहोर्नु पर्छ ।”

डा. कार्कीले थप लेखेका छन्, “सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्दा निजी कलेज र अस्पतालको आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्छ । यसले शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगारी सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।”

यसबीच, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको असन्तुष्टि भने देशभर फैलिँदो छ । पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा नर्सहरूले गत पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले न्यून तलब, लामो समय काम र असमान व्यवहारको विरोध गर्दै सरकारको निर्देशन तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि नर्सहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चितवन, जनकपुर, बुटवल लगायतका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूमा पनि नर्सहरूले तलब वृद्धि र कामको वातावरण सुधारको मागसहित आवाज उठाउन थालेका छन् ।

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष पूर्णिमा अधिकारीका अनुसार, “सरकारले निर्देशन त दिएको छ, तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निजी संस्थाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा हजारौं नर्स र स्वास्थ्यकर्मी अन्यायमा परेका छन् ।” उनले मन्त्रालयले निर्देशन मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन र दण्ड प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुपर्ने बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको र छिट्टै छलफल गरेर निर्णय लिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “निजी संस्थाले अस्वीकार गरेको कारण अध्ययन गरेर आवश्यक नीति निर्णय गरिनेछ ।”

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । ती संस्थामा कार्यरत नर्स र प्यारामेडिक्सको तलब धेरैजसो अवस्थामा न्यून छ र सेवा सर्त पनि अस्थिर छन् । नर्सिङ पेसामा नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकारले २०७९ सालदेखि स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भए पनि निजी संस्थाले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अहिले मन्त्रालयको नयाँ निर्देशन कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा निजी क्षेत्र र नर्सबिचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ ।

सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्दिन भन्ने निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेजको पठन पाठन सुरु गर्दा र अस्पताल संचालन स्वीकृति लिँदा सरकारको नीति नीयमको पूर्ण रुपमा पालना गर्ने सहमती गरेकै हुन्छन् । अध्ययन अध्यापन शुल्क पनि विद्यार्थीहरुसँग सरकारीमा भन्दा महगो असुल उपर गरेकै हुन्छन् । तलब दिने कुरामा भने अत्तो थाप्ने काम गर्ने गरेको र उनीहरुलाई कानुनी रुपमै कलेज सञ्चालनको स्वीकृति लिँदै यी विषयको पनि किटानी गरिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

