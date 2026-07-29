चितवनमै सुरक्षित पाटे बाघको मुख्य बासस्थल, संख्या बढेर १४५ पुग्यो

गीताञ्जली अधिकारी
१३ श्रावण २०८३, बुधबार २२:३७
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चितवन।

नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तु पाटे बाघको प्रमुख बासस्थानका रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासका वन क्षेत्र कायम रहेका छन्। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो बाघ गणनाअनुसार चितवन निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १४५ वटा पाटे बाघ अभिलेख भएका छन्।

देशभर बाघको संख्या बढेर ४२९ पुगेको विभागले जनाएको छ। तीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्र १४५ बाघको बासस्थान कायम राख्दै मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बाघ संरक्षण क्षेत्रको पहिचान जोगाएको हो।

यसअघि गरिएको गणनामा चितवन निकुञ्ज क्षेत्रमा १२८ वटा पाटे बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। पछिल्लो गणनामा १७ वटा बाघ थपिएसँगै संरक्षण प्रयास प्रभावकारी बन्दै गएको संकेत देखिएको विभागको भनाइ छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमध्ये एक हो। यहाँ बाघका लागि आवश्यक घना वन, पर्याप्त आहारा र अनुकूल बासस्थान उपलब्ध भएकाले बाघको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

विश्व बाघ दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यस तथ्यांकले नेपालले बाघ संरक्षणमा हासिल गरेको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेखनीय रहेको पुष्टि गरेको छ।

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