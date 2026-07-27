पैसाको विवादमा अशोक दर्जीमाथि दुर्व्यवहार भाइरल भिडियोबारे पुष्टि हुन बाँकी

काठमाडौं —

चर्चित बालगायक अशोक दर्जीमाथि एक युवकले दुर्व्यवहार तथा कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।

भिडियोमा एक युवकले पैसाको विषयलाई लिएर अशोकसँग विवाद गर्दै उनको गालामा थप्पड हानेको तथा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ। यद्यपि, उक्त भिडियो कहिले खिचिएको हो, घटना वास्तवमै कहिले भएको हो वा भिडियोको आधिकारिकता के हो भन्ने विषयमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
हाल अध्ययनसँगै संगीत यात्रालाई अघि बढाइरहेका अशोक दर्जीका संरक्षक टङ्क बुढाथोकी वा उनको टोलीबाट यस घटनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

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