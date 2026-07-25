तारकेश्वरमा कारभित्र जलेको अवस्थामा सानिमा क्यापिटलकी प्रवक्ता रश्मी रिजाल मृत फेलाहत्या, आत्महत्या वा दुर्घटना ? सबै कोणबाट अनुसन्धान

काठमाडौं ।
काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–९ अन्तर्गत साङ्गला–पटापु क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको कारभित्र जलेको अवस्थामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। मृतकको पहिचान ४५ वर्षीया रश्मी रिजालका रूपमा भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी तारकेश्वर–९ शुभकामना चोक निवासी तथा नक्सालस्थित सानिमा क्यापिटल लिमिटेडमा कम्प्लायन्स अफिसर तथा प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिइन्।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार स्थानीयवासीले शनिबार बिहान सडक किनारमा रोकिएको कारबाट धुवाँ निस्किएको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले कारभित्र महिलाको जलेको शव फेला पारेको हो।
घटनापछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं तथा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक साइन्स ल्याब (एफएसएल) को टोली घटनास्थलमा पुगेर प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। कारभित्र तथा वरपरका वस्तु, जलेका सामग्री र अन्य भौतिक प्रमाण सुरक्षित गरी परीक्षणका लागि पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीको भनाइ
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले घटनाको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेको भन्दै कुनै निष्कर्षमा पुग्न हतार नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ भने घटनालाई हत्या, आत्महत्या वा अन्य कुनै कारणमध्ये कुन हो भन्ने विषय सबै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनास्थलबाट प्राप्त भौतिक प्रमाण, पोस्टमार्टम प्रतिवेदन, डिजिटल प्रमाण तथा प्राविधिक परीक्षणका आधारमा मात्रै घटनाको वास्तविक कारण खुल्ने उनले बताए।
प्रहरीले घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेज, मृतकको पछिल्लो गतिविधि, मोबाइल फोनको विवरण तथा आफन्त र सहकर्मीहरूसँग पनि सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कार कसको नाममा दर्ता छ, घटनास्थलमा कसरी पुग्यो र आगलागी कसरी भयो भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यता सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले आफ्नी कर्मचारी तथा प्रवक्ता रश्मी रिजालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छिट्टै बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।
घटनाले वित्तीय क्षेत्र तथा मृतकका आफन्त र चिनेजानेकाबीच शोक छाएको छ। प्रहरीले भने सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका अपुष्ट दाबी र अनुमानमा विश्वास नगर्न तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ।
पोस्टमार्टम प्रतिवेदन, फरेन्सिक परीक्षण तथा डिजिटल प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि मात्रै घटनाको वास्तविक कारण सार्वजनिक हुने भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। हालसम्म यस घटनामा कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको वा आपराधिक घटनाको पुष्टि भएको आधिकारिक जानकारी भने प्रहरीले दिएको छैन।
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