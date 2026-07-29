कपिलवस्तु ट्रक दुर्घटना: मृतक संख्या ३, चालक नियन्त्रणमा लिने तयारी

रूपन्देही/कपिलवस्तु, ।
कपिलवस्तुको तौलिहवा–बहादुरगञ्ज सडकखण्ड अन्तर्गत महाराजगञ्ज नगरपालिका–२ गैडहवा चोक नजिक बुधबार बिहान मदिरा बोकेको तीव्र गतिमा रहेको ट्रकले पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई किच्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय १२ वर्षीय आनन्द कश्यप, महाराजगञ्ज नगरपालिका–३ का ७५ वर्षीय भोलई कुर्मी र ४५ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता रहेका छन्।
उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बहादुरगञ्जबाट तौलिहवातर्फ जाँदै गरेको ना २ ख २३६४ नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई ठक्कर दिएको हो।
दुर्घटनापछि घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी भेला भएका छन् भने प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिएर दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। चालकलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनाबारे हालसम्म सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको पछिल्लो जानकारी यही हो। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेकाले थप विवरण आउन बाँकी रहेको जनाएको छ।
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