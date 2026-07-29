सुनसरी घटनापछि राष्ट्रिय एकतामा जोड: सर्वदलीय बैठक जारी, संयुक्त अपिल आउने सम्भावना

काठमाडौं ।
सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न प्तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जारी छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्।
छलफलको मुख्य एजेन्डा सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि बिग्रिएको सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपाय तथा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण रहेको बताइएको छ। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि एकताबद्ध सन्देश दिन आवश्यक भएकाले बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकले द्वेष, अफवाह र सामाजिक विभाजन रोक्न सबै दलबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा दुई समूहबीच भएको झडपपछि एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने प्रशासनले निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लागू गरेको थियो। पछिल्लो अवस्थामा कर्फ्यु हटाइए पनि केही क्षेत्रमा भेला हुन तथा आवागमनमा प्रतिबन्ध यथावत् राखिएको छ, जबकि सुरक्षा निकायको उपस्थिति अझै कायम छ। पछिल्लो अपडेट: बैठक जारी रहेकाले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। बैठक सम्पन्न भएपछि सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धता जनाउने संयुक्त धारणा वा साझा अपिल जारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
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