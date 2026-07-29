२० वर्ष पुरानो पेंगुइनको भिडियो २०२६ मा किन बन्यो भाइरल ?

करिब २० वर्षअघि खिचिएको एउटा पेंगुइनको भिडियो सन् २०२६ मा अचानक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि विश्वभर चर्चा भइरहेको छ। “निहिलिस्टिक पेंगुइन” नाम दिइएको यो भिडियो टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्समा लाखौं पटक हेरिएको छ।
भाइरल भिडियो वास्तवमा जर्मन निर्देशक वर्नर हर्जोगको सन् २००७ मा सार्वजनिक भएको डकुमेन्ट्री ‘एन्काउन्टर्स एट द एन्ड अफ द वर्ल्ड’को एउटा दृश्य हो। भिडियोमा एउटा एडेली पेंगुइन आफ्नो समूहबाट अलग भएर समुद्रतर्फ नभई अन्टार्कटिकाको भित्री भागतर्फ एक्लै हिँडिरहेको देखिन्छ।
डकुमेन्ट्रीमा यस्तो दिशातर्फ गएको पेंगुइनको बाँच्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुने उल्लेख गरिएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्तो व्यवहार बिरामी हुनु, दिशाभ्रम हुनु वा अन्य जैविक कारणसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यसको कुनै दार्शनिक वा प्रतीकात्मक अर्थ भने छैन।
तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उक्त दृश्यलाई आधुनिक जीवनको मानसिक थकान, एक्लोपन, निराशा र भीडबाट अलग हुने भावनासँग जोडेर विभिन्न मीम, भिडियो र टिप्पणी बनाउन थालेपछि “निहिलिस्टिक पेंगुइन” २०२६ कै चर्चित इन्टरनेट ट्रेन्डमध्ये एक बनेको हो।
स्रोत: फोर्ब्स, एनडीटीभी
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