देवानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव, केही पसलमा तोडफोड र आगजनी

काठमाडौँ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको घटनापछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तनाव बढेको छ। प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सडक अवरोधका घटना भएको जनाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार कोशी कटान क्षेत्रमा रहेका केही पसलमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ भने केही स्थानमा लुटपाटसमेत भएको दाबी गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्।
बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले देवानगञ्ज क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीको थप परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
यता भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा दुई समुदायका केही युवाबीच ढुंगामुढा भएको स्थानीयले बताएका छन्। उक्त क्षेत्र मुख्य बजारभन्दा भित्री भागमा पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी तत्काल पुग्न कठिन भएको दाबी गरिएको छ।
कोशी गाउँपालिका–४, कटानस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका केही किराना पसलमा आगजनी र लुटपाट भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। घटनामा केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइएको भए पनि केही स्थानमा प्रदर्शन जारी रहेको जनाइएको छ।
स्थानीयका अनुसार कोशी कटान क्षेत्रमा केही व्यक्तिमाथि कुटपिट भएको छ। साथै, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–६ का करिम अन्सारीमाथि घरमै प्रवेश गरेर आक्रमण गरिएको आरोप लगाइएको छ। केही घरमा आगजनी भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
घटनापछि स्थानीयवासीले हिंसा थप फैलिन नदिन सरकारबाट प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। साथै, कुनै पनि समुदायका निर्दोष नागरिकमाथि हुने हिंसा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
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