त्रिवि प्रश्नपत्र ‘लिक’ प्रकरण : थप दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतको कसूर (प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग) सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो।
पक्राउ पर्नेमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–४ का २५ वर्षीय अतुल कुमार मिश्र र बाराको लिपनीमाल–१ घर भई हाल पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–२१ बस्ने ३१ वर्षीय अब्दुल सानि हाकिम रहेका छन्।
मिश्रलाई साउन १० गते काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचलबाट पक्राउ गरिएको हो भने हाकिमलाई साउन ११ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–८ बाट पक्राउ गरिएको हो।
यसअघि साउन ८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको एमजीटी ५१५: अर्घनाइजेश्नल बिहाबियर विषयको प्रश्नपत्र विभिन्न ह्वाट्स्एप समूहमा सार्वजनिक भएको घटनापछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अदालतबाट म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। साथै, प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा अन्यको संलग्नता भए नभएको विषयमा पनि थप अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ।
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