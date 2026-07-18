ट्रम्पको चीनमाथि गम्भीर आरोप : ‘अमेरिकी निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डाटा ह्याक गरियो’, बेइजिङद्वारा कडा अस्वीकार

काठमाडौं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मतदाता डाटा ह्याक गरेको आरोप लगाएका छन्।
ह्वाइट हाउसको इस्ट रुमबाट बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले चीनले करिब २२ करोड अमेरिकी मतदाताको डाटामा पहुँच बनाएको दाबी गरे। उनका अनुसार चीनले आफू पुनः निर्वाचित नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गतिविधि गरेको थियो, किनभने उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि अर्बौं डलरको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाएका थिए र अमेरिकी सैन्य शक्ति अझ सुदृढ बनाएका थिए।
ट्रम्पले भने, “चिनियाँ सरकारले मलाई चुनाव हारोस् भन्ने चाहन्थ्यो। उनीहरूलाई थाहा थियो कि म चीनप्रति कडा नीति अपनाउने राष्ट्रपति हुँ।”
यद्यपि अमेरिकी गुप्तचर निकायका सार्वजनिक गरिएका मूल्यांकनहरूमा चीनले सन् २०२० को निर्वाचनमा मतदान प्रक्रिया वा मतगणनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालिएको छैन। केही विश्लेषकहरूको अल्पमत रायमा भने चीनले ट्रम्पविरुद्ध जनधारणा प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उता, चीनले ट्रम्पका सबै आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले यी आरोपलाई “पूर्ण रूपमा बनावटी, आधारहीन र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित” भएको बताएका छन्। उनले चीनले कुनै पनि देशको निर्वाचनमा हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो पुरानै नीति दोहोर्याउँदै अमेरिकालाई आधारहीन आरोप लगाउन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिपछि अमेरिकामा निर्वाचन सुरक्षा, विदेशी हस्तक्षेप र गुप्तचर प्रतिवेदनको विश्वसनीयताबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। विपक्षी पक्षले ट्रम्पले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाइरहेको छ भने ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरिएका गोप्य कागजातहरूले विदेशी हस्तक्षेपका प्रयासबारे नयाँ तथ्य उजागर गरेको दाबी गरेको छ।
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