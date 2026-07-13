स्पेन र फ्रान्सबीच ‘बिलियन डलर’ भिडन्त

काठमाडौं ।
सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले फुटबलको इतिहासमा एउटा नयाँ र अविश्वसनीय कीर्तिमान कायम गर्दैछ ।
फ्रान्स र स्पेनबीचको सेमिफाइनल खेल केवल मैदानको ९० मिनेटको प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर अब यो विश्व फुटबलको आर्थिक र व्यावसायिक शक्तिहरूको महासंग्राम पनि बन्दैछ । यी दुई टोलीका खेलाडीहरूको कुल बजार मूल्य करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुग्नुले यो खेलको भव्यतालाई स्पष्ट पार्छ । यसअघि कहिल्यै नदेखिएका यति धेरै महंगा खेलाडीहरू एकैपटक मैदानमा उत्रँदै गर्दा यो खेल फुटबल प्रेमीहरूका लागि एक ऐतिहासिक अनुभव बन्ने निश्चित छ ।
बजार मूल्यको आँकडा हेर्ने हो भने फ्रान्स १.७८ अर्ब डलरसहित स्पेन (१.४३ अर्ब डलर) भन्दा केही अगाडि छ । तर, मैदानमा पैसाले मात्र नतिजा दिँदैन । स्पेनका युवा सनसनी लामिन यमल (२३४ मिलियन डलर) जस्ता खेलाडीहरूको उपस्थितिले खेललाई कुनै पनि क्षणमा मोड्न सक्छ । फ्रान्ससँग किलियन एमबाप्पे (२१० मिलियन डलर) र माइकल ओलिसे (१७५ मिलियन डलर) जस्ता आक्रामक हतियारहरू छन् । स्पेनको बलियो मिडफिल्ड (४९१ मिलियन डलर) र फ्रान्सको घातक आक्रमणपंक्ति (८७७ मिलियन डलर) बीचको यो टक्कर वास्तवमै हेर्न लायक हुनेछ । रक्षापंक्तिमा फ्रान्स अलि बलियो देखिए पनि गोलकिपिङमा भने स्पेनको दक्षता (११४ मिलियन डलर) निकै माथि छ ।
फ्यानका लागि ‘सबैभन्दा अभूतपूर्व उत्साहको’ खेल
फ्रान्स र स्पेनको मैदानभित्रको खेलले ‘बिलियन डलर’ को चर्चा बटुलिरहँदा, अर्कोतिर इङ्गल्याण्ड र अर्जेन्टिनाबीचको सेमिफाइनल फ्यानहरूको खल्तीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । एटलान्टाको मर्सिडीज-बेन्ज स्टेडियममा हुने यो खेलको टिकट दरले आकाश छोएको छ । आधिकारिक मूल्य नै २,८७५ डलर तोकिएको यस खेलको ‘रिसेल मार्केट’ मा टिकटको मूल्य ११ मिलियन डलरसम्म पुग्नुले फ्यानहरूमा रहेको यस खेलप्रतिको क्रेज र पागलपनलाई छर्लङ्ग पार्छ । फ्रान्स–स्पेनको खेल खेलाडीको बजार मूल्यका लागि चिनिनेछ भने इङ्गल्याण्ड–अर्जेन्टिनाको खेल टिकटको बढ्दो मूल्य र फ्यानहरूको अभूतपूर्व उत्साहका लागि फुटबल इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।
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