सांसद आशिका तामाङको नाममा १ करोड ३५ लाखको चेक बाउन्स

काठमाडौँ ।
अमेरिकामा बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाको नाममा रहेको बैंक चेक कीर्ते गरी संघीय सांसद आशिका तामाङको नाममा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चेक जारी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ । पीडित परिवारले उक्त चेकमा आफ्नो हस्ताक्षर नक्कली गरिएको दाबी गर्दै घटनामा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् । घटनाले चेक कीर्ते, बैंकको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली तथा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
हाल अमेरिकामा बस्दै आउनुभएकी भक्तपुरकी कुस्मा बुढाथोकीका अनुसार आफूले सांसद तामाङलाई कहिल्यै नचिनेको र कुनै आर्थिक कारोबारसमेत नगरेको अवस्थामा आफ्नो नाममा रहेको सानिमा बैंकको चेक प्रयोग गरेर सांसद तामाङको नाममा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चेक जारी गरिएको हो ।
पीडित पक्षका अनुसार सानिमा बैंकको सीतापाइला शाखामा प्रस्तुत गरिएको चेक नम्बर ००१३४४२४९ खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएकाले बैंकले ‘चेक बाउन्स’ गरेको थियो । त्यसपछि बैंकले ७ जुन २०२६ मा कुस्मा बुढाथोकीलाई इमेलमार्फत जानकारी दिँदै ४५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्न अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिएको थियो ।
कुस्माकी बहिनी सुस्मा बुढाथोकीका अनुसार उक्त इमेल प्राप्त भएपछि बैंकबाट आधिकारिक पत्र लिन पटक–पटक प्रयास गरिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर पत्र उपलब्ध गराइएको छैन । ‘हामीले पटक–पटक बैंकसँग आधिकारिक पत्र माग्यौँ, तर अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन,’ सुस्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यसले बैंकको भूमिकामाथि समेत शंका उत्पन्न गरेको छ ।
कसरी जोडियो सांसद तामाङको नाम
पीडित परिवारका अनुसार घटनाको केन्द्रमा झापाका जीवनप्रसाद बाँस्कोटा रहनुभएको छ । उहाँ लामो समयदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका अभिकर्ताका रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ ।
सुस्माका अनुसार बाँस्कोटाले आफूलाई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखा प्रमुख तथा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै परिवारसँग निकटता बढाएका थिए । बाँस्कोटाले क्यान्सरबाट पीडित सुस्माका बुबा डम्बरबहादुर बुढाथोकीलाई बीमा गराए उपचार खर्च जुटाइदिने आश्वासन दिँदै विभिन्न शीर्षकमा पटक–पटक रकम लिएको आरोप परिवारको छ ।
बाँस्कोटाको व्यवहारबाट आजित भएपछि बुढाथोकी परिवारले असार २३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बाँस्कोटाविरुद्ध लिखित उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै घटनामाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्वकीय सचिव बताउने व्यक्तिको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा
पीडित परिवारले सांसद आशिका तामाङका स्वकीय सचिव भएको दाबी गर्ने धादिङका दिलीप उप्रेतीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । सुस्मा बुढाथोकीका अनुसार उप्रेतीले आफू प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसम्म पहुँच भएको व्यक्ति भन्दै बाँस्कोटा र बुढाथोकी परिवारबीचको विवाद मिलाइदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर पछि उल्टै सांसद तामाङको नाममा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँको चेक जारी गरेर बाउन्स गराइएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार यस घटनाले परिवारमाथि थप मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
१ करोड ८५ लाखको अर्को चेक पनि बाउन्स
पीडित परिवारले यही प्रकरणमा जीवनप्रसाद बाँस्कोटाले कुस्मा बुढाथोकीकै नाममा रहेको लामो समयदेखि निष्क्रिय बैंक खाताबाट १ करोड ८५ लाख रुपैयाँको अर्को चेकसमेत काटेर बाउन्स गराएको आरोप लगाएका छन् । परिवारका अनुसार लगातार दुईवटा ठूलो रकमका चेक बाउन्स भएपछि आफूहरू चेक कीर्ते, जालसाजी तथा आर्थिक अपराधको शिकार भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उनीहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), गृह मन्त्रालयको गुनासो शाखा तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिएको बताएका छन् । तर हालसम्म कुनै निकायबाट प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । पीडित परिवारका अनुसार कुस्मा बुढाथोकी विदेशमै रहेका बेला योजनाबद्ध रूपमा सांसद तामाङको नामसमेत प्रयोग गरेर चेक काटिएको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा थप उजुरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर प्रहरीले उक्त उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनीहरूको आरोप छ । यदि यो आरोप सत्य भए अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पीडित परिवारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक खाताबाट यति ठूलो रकमको चेक जारी भएर बैंकिङ प्रणालीबाट प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैँमा गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निष्क्रिय खाताबाट जारी गरिएको चेक स्वीकार गर्ने, त्यसलाई बाउन्स गर्ने र खातावालालाई कानुनी चेतावनी पठाउने प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा बैंकले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ ।
यस विषयमा सानिमा बैंकसँग आधिकारिक धारणा लिन सोमवार प्रयास गरिएको थियो । तर कार्यालय समय सकिएकाले आज मंगलवार मात्रै सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
जीवनप्रसाद बाँस्कोटाले भने घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी परिसकेको र अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै विस्तृत टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘यो विषय अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा छ । व्यक्तिगत लेनदेनको विषय कसरी समाचार बन्छ’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
उता, सांसद आशिका तामाङसँग प्रतिक्रिया लिन बारम्बार मोबाइल सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । सांसदका स्वकीय सचिव भएको दाबी गरिएका दिलीप उप्रेतीलाई ९८५११८०७७४ नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उहाँ फोन सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन ।
यस प्रकरणमा चेक कीर्ते भएको हो वा होइन, सांसद आशिका तामाङको नाम कसरी प्रयोग भयो, बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी थियो वा थिएन र पीडित परिवारले लगाएका आरोप कति तथ्यपरक छन् भन्ने विषय अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि हुनेछ ।
हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणहरू पीडित पक्षका दाबी तथा उपलब्ध कागजातमा आधारित छन् । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायको निष्कर्षले मात्रै घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नेछ । त्यसैले यो प्रकरण निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।
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