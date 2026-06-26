स्याङ्जाको कुन पालिकामा कति बजेट ?

स्याङ्जा।
स्याङ्जा जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले स्थानीय तह संचालन ऐन अनुसारै असार १० मा बजेट ल्याएका हुन् । सबै स्थानीय तहले कुल ६ अर्ब ९८ करोड ४२ लाख ८७ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जिल्लाका नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी पुतलीबजार नगरपालिकाले ९६ करोड ७३ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ६६ करोड २० लाख ४७ हजार ६ सय अर्थात करिब ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ झण्डै ३२ प्रतिशतले हुने ३० करोड ५२ लाख ६८ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
वालिङ नगरपालिकाले ८९ करोड १ लाख ५९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । वालिङले चालुतर्फ ६२ करोड ४७ लाख ११ हजार ७ सय ३६ र पुँजीगततर्फ २६ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट ल्याएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै झण्डै ५३ प्रतिशत अर्थात ४७ करोड ३० लाख ७ हजार विनियोजन गरेको वालिङले सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ सहितका पूर्वाधारमा लागि करिब २३ प्रतिशत अर्थात २० करोड २२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै गल्याङ नगरपालिकाले ८६ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक बजेटमध्ये चालुतर्फ ६२ करोड १५ लाख ५० हजार अर्थात ७२ प्रतिशत र पुँजीगत शिर्षकमा २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात झण्डै २८ प्रतिशतले हुन आउने बजेट मात्रै छुट्याइएको गल्याङ् नगरपालिकाले जनाएको छ । उता चापाकोट नगरपालिकाले ६६ करोड ४८ लाख ७४ हजार ७२ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये ४१ करोड १३ लाख २७ हजार ४ सय ७२ चालु र पुँजीगततर्फ २२ करोड ३५ लाख ४६ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, भीरकोट नगरपालिकाले ५७ करोड ३० लाख ९७ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लाका ६ गाउँपालिकामध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषिसँगै रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिदै सबैभन्दा बढी आँधीखोला गाउँपालिकाले ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत चालु शिर्षकमा ४३ करोड १२ लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले पुँजीगत खर्चमा ३० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत चालु र ३० प्रतिशत पुँजीगत शिर्षकमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बिरुवा गाउँपालिकाले ५१ करोड ६२ लाख ६८ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ३६ करोड ७२ लाख २१ हजार ३ सय ८४ चालु र १५ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ पुँजीगतमा विनियोजन गरिएको छ ।
उता अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४७ करोड ९४ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक बजेटमध्ये चालुतर्फ ३२ करोड ७० लाख ९० हजार र पुँजीगतमा १५ करोड २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै हरिनास गाउँपालिकाले ४४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । हरिनाशको कुल बजेटमध्ये चालुमा ३० करोड ५२ लाख र पुँजीगतमा १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । फेदीखोला गाउँपालिकाले ४० करोड १६ हजार ४ सय रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३१ करोड ५० लाख १४ हजार ४ सय र पुँजीगततर्फ ८ करोड ५० लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले खासगरी सडक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया