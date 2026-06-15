उडान भरेलगत्तै विमान दुर्घटना, पाइलटसहित १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं ।
अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा स्काईडाइभिङका लागि उडेको एक सानो निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा पाइलटसहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै यात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
मिसौरीको बट्स काउन्टीस्थित बट्लर मेमोरियल विमानस्थलबाट उडेको केही क्षणमै ‘प्यासिफिक एरोस्पेस ७५० एक्सएल’ विमानले नियन्त्रण गुमाएको थियो। विमान ‘स्काईडाइभ कन्सस सिटी’ नामक निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ।
स्थानीय आपतकालीन व्यवस्थापन निकायका निर्देशक डेनिस ज्याकोब्सका अनुसार उडान भरेलगत्तै विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएको संकेत प्राप्त भएको थियो। पाइलटले विमानलाई नजिकैको राजमार्गमा सुरक्षित अवतरण गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन्। केही क्षणपछि विमान अचानक ‘स्टाल’ भई जमिनमा बजारिएको र तत्काल आगलागी भएको जनाइएको छ।
दुर्घटनापछि अग्निनियन्त्रक तथा उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए। आगो नियन्त्रणमा लिइए पनि विमानमा रहेका कसैलाई पनि जीवित उद्धार गर्न सम्भव नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार विमानस्थलमा रहेका केही स्काईडाइभरका आफन्तहरूले आफ्नै आँखाअगाडि विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको देखेका थिए। यसले घटनालाई अझ पीडादायी बनाएको बताइएको छ।
बट्स काउन्टीका शेरीफ च्याड एन्डरसनले यो घटना अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँदै भने, “यो दिन साहसिक खेलको उत्सव बन्नुपर्ने थियो, तर केही परिवारले आफ्ना प्रियजनलाई आफ्नै आँखाअगाडि गुमाउनुपर्यो। यो अत्यन्त हृदयविदारक क्षण हो।”
दुर्घटनाको वास्तविक कारण खुल्न बाँकी रहेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्ड (NTSB) र संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ले घटनाको संयुक्त अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्राविधिक खराबी वा इन्जिनमा समस्या आएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
मृतकहरूको पहिचान सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि थप विवरण सार्वजनिक गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
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