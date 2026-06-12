फिफा विश्वकपका केही रोचक तथ्यहरू

रोचक कुरा ः
हालसम्म फिफा विश्वकपका उच्च गोलकर्ताहरु ः
१९३०– ग्विलेर्मो स्टाबिल, अर्जेन्टिना (८ गोल)
१९३४– ओल्डरिच नेजेडी, चेकोस्लोभाकिया (५ गोल)
१९३८– लियोनिडास, ब्राजिल (७ गोल)
१९५०– एडेमिर डी मेनेजेस, ब्राजिल (९ गोल)
१९५४– सान्डर कोस्किस, हंगेरी (११ गोल)
१९५८– जस्ट फोन्टेन, फ्रान्स (१३ गोल)
१९६२– अल्बर्ट (हंगेरी), गारिन्चा (ब्राजिल), इभानोभ (रुस), जार्कोभिच (युगोस्लाभिया), सान्चेज (चिली) र भाभा (ब्राजिल)– सबैको ४ गोल

१९६६– इयुसेबियो, पोर्चुगल (९)
१९७०– गर्ड मुलर, पश्चिम जर्मनी (१०)
१९७४– गर्जगोर्ज लाटो, पोल्यान्ड (७ गोल)
१९७८– मारियो केम्पेस, अर्जेन्टिना (६ गोल)
१९८२– पाउलो रोसी, इटाली (६ गोल)
१९८६– ग्यारी लिनेकर, इङ्ल्यान्ड (६ गोल)
१९९०– साल्भाडोर सिलाची, इटाली (६ गोल)
१९९४– ओलेग सालेन्को (रुस) र ह्रिस्टो स्टोइच्कोभ (रुस) दुवैको ६ गोल

१९९८– डाभोर सुकर, क्रोएसिया (६ गोल)
२००२– रोनाल्डो नजारियो, ब्राजिल (८ गोल)
२००६– मिरोस्लाभ क्लोज, जर्मनी (५ गोल)
२०१०– मुलर (जर्मनी), स्नाइडर (नेदरल्यान्ड्स), डेभिड भिया (स्पेन) सबैको ५ गोल
२०१४– हामेस रोड्रिग्वेज, कोलम्बिया (६ गोल)
२०१८– ह्यारी केन, इङ्ल्यान्ड (६ गोल)
२०२२– किलियन एमबाप्पे, फ्रान्स (८ गोल)

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