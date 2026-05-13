प्रधानमन्त्रीसँग सदन उपस्थितिबारे छलफल गर्ने सभामुख

काठमाडौं ।

सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित हुने वा नहुने विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि कार्यव्यवस्था समितिमा आगामी कार्यक्रमबारे निर्णय गरिने बताए । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनेबारे तत्काल निर्णय गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

कांग्रेस सांसदहरूले भने बैठकमा अवरोध जारी राखेका थिए ।

