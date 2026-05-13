एमाले सांसद पद्मा अर्यालद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि संसद्प्रति बेवास्ताको आरोप

काठमाडौं ।

काठमाडौंमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले संसद्प्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएकी छिन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनलाई “जवाफदेही बनाउन” विरोधमा उत्रिनुपरेको बताइन्।

अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई गम्भीर रूपमा नलिएको र आवश्यक समयमा उपस्थित नहुने अवस्था रहे संसद्मा विषय टेबुल गर्न नदिने अडान एमालेको रहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सुनिश्चितता नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाइने पनि स्पष्ट पारिन्।

