प्लास्टिक प्रयोग रोक्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी प्लास्टिकका गिलास, बोतललगायत वातावरणमा असर गर्ने र एकपटक प्रयोग हुने सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्न आग्रह गर्दै वातावरणमैत्री विकल्प अपनाउन जोड दिनुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूले नै वातावरण संरक्षणमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिगो र स्वच्छ वातावरणका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उक्त निर्देशनसँगै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूमा कागज, काँच, स्टिल वा अन्य पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको प्रयोग बढाइने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले प्लास्टिकजन्य फोहोर न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

