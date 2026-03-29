ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाभर ‘नो किंग्स’ आन्दोलन उत्कर्षमा, लाखौँ सडकमा — केही स्थानमा झडप र गिरफ्तारी

काठमाडौं ।
अमेरिकाका विभिन्न प्रमुख शहरहरूमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिविरुद्ध सुरु भएको ‘नो किंग्स’ आन्दोलन अझ व्यापक बन्दै गएको छ। शनिबार देशभरका दर्जनौँ शहरहरूमा लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् भने केही स्थानमा झडप र पक्राउका घटनासमेत भएका छन्।
न्युयोर्क, वासिङ्टन डीसी, लस एन्जलस लगायत शहरहरूमा दिनभर प्रदर्शन जारी रह्यो। वासिङ्टन डीसीको नेशनल मल र लिङ्कन मेमोरियल क्षेत्र प्रदर्शनकारीले खचाखच भरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति, इरानसँगको सम्भावित युद्ध र बढ्दो महँगीको कडा विरोध गरेका छन्।
आयोजकहरूले ट्रम्पले “तानाशाही शैलीमा शासन गर्न खोजेको” आरोप लगाउँदै शक्ति जनतामा निहित हुने बताएका छन्। उनीहरूले ट्रम्प, उपराष्ट्रपति जेडी भान्स तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूको पुत्ला बोकेर पदच्युत र पक्राउको माग गरेका छन्।
मिनेसोटामा भएको एक प्रमुख प्रदर्शन विशेष रूपमा चर्चामा आएको छ। गत जनवरीमा संघीय आप्रवासन एजेन्टहरूको कारबाहीमा दुई अमेरिकी नागरिक—रेनी निकोल गुड र एलेक्स प्रेटी—को मृत्यु भएपछि त्यसको विरोधमा यहाँ ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। उक्त घटनाले देशव्यापी आक्रोश थप चर्काएको छ।
यसैबीच, चर्चित गायक ब्रुस स्प्रिंगस्टीनले सेन्ट पलस्थित स्टेट क्यापिटल बाहिर ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ गीत प्रस्तुत गर्दै प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा हजारौँ मानिसहरू भेला भएका छन् भने अघिल्लो संस्करणमा पाँचवटै बरोहरूमा १ लाखभन्दा बढी सहभागी भएको अनुमान गरिएको थियो। अक्टोबरमा भएको ‘नो किंग्स’ र्यालीमा देशभरबाट झन्डै ७० लाख मानिस सहभागी भएका थिए।
यद्यपि, केही स्थानमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। लस एन्जलसमा संघीय कानुन प्रवर्तन अधिकारीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन्। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले रोयबल फेडरल बिल्डिङ घेराउ गरी एजेन्टहरूमाथि सिमेन्टका ब्लक प्रहार गरेका थिए, जसबाट दुई अधिकारी घाइते भएका छन्।
डलास र लस एन्जलसका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रहरीले तितरबितर हुने आदेश नमानेको भन्दै कैयौँलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। डलासमा काउन्टर-प्रोटेस्टरहरूसँग सामान्य झडप भएको रोयटर्सले जनाएको छ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले भने यी प्रदर्शनलाई “ट्रम्प डिरेन्जमेन्ट थेरापी सेसन” भन्दै आलोचना गरेका छन् र यसलाई अतिरञ्जित गरिएको बताएका छन्।
सन् २०२५ जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्किएपछि ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय सरकारका केही संरचना विघटन गर्ने तथा गभर्नरहरूको असहमति हुँदाहुँदै शहरहरूमा नेशनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए। आलोचकहरूले यी कदमहरूलाई असंवैधानिक भन्दै अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको चेतावनी दिएका छन्।
तर ट्रम्पले भने देश संकटमा रहेको दाबी गर्दै आफ्ना कदमहरू आवश्यक रहेको बताएका छन्। “म राजा होइन,” उनले हालै फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “देश बचाउन आवश्यक काम गरिरहेको छु।”
हाल न्यासभिल, ह्युस्टन र बोस्टन जस्ता शहरहरूमा पनि प्रदर्शन सुरु हुने क्रममा छन्। आन्दोलन अझ विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया