घरमा जलेको पैसा प्रकरण: पूर्वमन्त्री दिपक खड्का सिआइबीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं ।

घरमै नगद रकम जलेको घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले उक्त घटनालाई गम्भीर आर्थिक अनियमितता र श्रोत नखुलेको रकमसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खड्कालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।

उक्त घटनामा ठूलो परिमाणमा नगद रकम जलेको सूचना बाहिरिएपछि यसको स्रोत, प्रयोग र सम्भावित गैरकानुनी गतिविधिबारे प्रश्न उठेका थिए। अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्नुका साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम गरिरहेको छ।

सिआइबी स्रोतका अनुसार, “यो केवल सामान्य घटना होइन, रकमको स्रोत र उद्देश्यबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ, त्यसैले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ।”

यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग ल्याएको छ भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषय पुनः बहसमा आएको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै थप विवरण क्रमशः सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

