फर्मुला वान रोकिने छैन

मेलबर्न, (एजेन्सी)
फर्मुला वान अस्टे«लियन ग्रान्ड प्रिक्सको आयोजकले पश्चिम एशियामा युद्धको कारणले सिजनको ओपनिङ रेस योजनाअनुसार नै शुरु हुने बताएको छ । अस्टे«लियन ग्रान्ड प्रिक्स कर्पोरेशनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्राभिस आउल्डले मेलबर्नमा सो कुरा बताएका हुन् ।
आउल्डले बताए कि इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि पश्चिम एशिया भित्र र बाहिरका उडान सबै रद्द भएकोले केही टोलीहरूको यात्रा योजना परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । उनले बताए कि एफवानका हरेक अधिकारीहरू रेसको लागि तयार छन् । उनले बताए–केही ड्राइभर र केही टोलीका सदस्य पहिले नै अस्टे«लियामा छन् । तर, यूरोपमा भएकाहरू यता आउन भने उनीहरूले कुनै बाटो खोज्नु पर्ने हुन्छ
