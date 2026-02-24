स्पार्क हेल्थ होमको ३४ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौँ।

कालिमाटीस्थित प्राकृतिक चिकित्सा तथा फिजियोथेरापीको अग्रणी स्वास्थ्य संस्था ‘स्पार्क हेल्थ होम अस्पताल’ ले आइतबार आफ्नो ३४ औँ वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि विना औषधि र शल्यक्रिया जटिल स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार गर्दै आएको यस अस्पतालले सेवामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाएको हो।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा अस्पतालले निःशुल्क हाडजोर्नी तथा नशा सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर र रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। शिविरमा ६० जनाभन्दा बढी बिरामीले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट निःशुल्क परामर्श तथा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिएका थिए भने रक्तदान कार्यक्रममा ५३ जनाले रक्तदान गरी सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेका थिए।

दैनिक २०० बढी बिरामीको चाप

अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक हरिशरण रिजालले वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै स्पार्क हेल्थ होमप्रति बिरामीको विश्वास बढ्दै गएको जानकारी दिए। “हाल अस्पतालको ओपिडी (OPD) मा दैनिक औसत २०० जना बिरामी आउने गरेका छन्,” रिजालले भने, “तीमध्ये गम्भीर समस्या भएका र नियमित थेरापी आवश्यक पर्ने करिब ३० जना बिरामी दैनिक रूपमा अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्।”

विगत ३४ वर्षको यात्रामा अस्पतालले हजारौँ बिरामीलाई शल्यक्रिया बिना नै नयाँ जीवन दिएको दाबी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक रिजालले आगामी दिनमा प्रविधि र सेवालाई अझ परिष्कृत लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘एलोपेथिकमा थाकेकालाई प्राकृतिक चिकित्सा वरदान’

अस्पतालका निर्देशक रुपेश अधिकारीले पछिल्लो समय मानिसहरू रासायनिक औषधि र शल्यक्रियाको विकल्प खोज्दै प्राकृतिक चिकित्सातर्फ आकर्षित भएको बताए। आधुनिक जीवनशैलीका कारण उत्पन्न हुने हाडजोर्नी र नशाका समस्यामा प्राकृतिक विधि अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ।

निर्देशक अधिकारीले भने, “एलोपेथिक उपचार पद्धतिबाट निको हुन नसकेका वा शल्यक्रिया गर्न डराएका बिरामीहरूका लागि प्राकृतिक उपचार एउटा वरदान सावित भएको छ। यहाँ आउने बिरामीहरू पूर्ण रूपमा निको भएर डिस्चार्ज हुने गरेका छन्, जुन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।”

उपचारका आधुनिक र हानीरहित विधि

स्पार्क हेल्थ होमले विशेषगरी हाडजोर्नीको समस्या, नशा च्यापिएको (Disc Prolapse), प्यारालाइसिस, हड्डी खिइएको, बाथ र यूरिक एसिड जस्ता रोगहरूको उपचार गर्दै आएको छ। अस्पतालले कुनै पनि प्रकारको हानीरहित विधिहरू जस्तै:

विभिन्न प्रकारका फिजियोथेरापी र मसाज

अक्युपन्चर र अक्युप्रेसर

स्टिम बाथ र हाइड्रोथेरापी

प्राकृतिक व्यायाम र खानपान व्यवस्थापन

वार्षिकोत्सवको अवसरमा अस्पतालले आफ्ना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै आगामी वर्षमा सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको समेत संकेत गरेको छ। काठमाडौँको कालिमाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको यस अस्पतालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्साको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा अस्पतालले आफ्ना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै आगामी वर्षमा सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको समेत संकेत गरेको छ। काठमाडौँको कालिमाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको यस अस्पतालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्साको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

