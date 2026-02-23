उम्मेदवारहरूका थाती मुद्दा अगाडि बढाउन डा. गोविन्द केसीको माग, महान्यायाधिवक्तालाई बुझाइयो पत्र

काठमाडौं ।
नागरिक अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेका पूर्व सांसद तथा नेताहरूका रोकेर राखिएका फौजदारी मुद्दाहरू तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई एक पत्र बुझाउँदै डा. केसीले निर्वाचनमा स्वच्छ छविका जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने वातावरण सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
डा. केसीका तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटीद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै, राजनीतिक पहुँचका आधारमा रोकिराखिएका मुद्दाहरूले सुशासन र सामाजिक न्यायको उपहास गरेको उल्लेख छ।
पत्रका मुख्य बुँदाहरू:
स्वच्छ निर्वाचनको सुनिश्चितता: आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नदोहोरिउन् भन्नका लागि विचाराधीन मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लाग्नुपर्ने।
संस्थागत दायित्वको स्मरण: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आम नेपालीको सेवाका लागि स्थापित भएकोले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउन नहुने।
आन्दोलनको चेतावनी: यदि विगतमा जस्तै अपराधी नेताहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि मुद्दाहरू तामेलीमा राखिए वा प्रक्रिया अघि बढाइएन भने त्यसका विरुद्ध कडा अभियान छेड्ने चेतावनी दिइएको छ।
“महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आम नेपालीको सेवा गर्न स्थापित संस्था भएकोले सो दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। विगतमा जस्तै अपराधी नेता तथा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनेमा सो विरुद्ध अभियान छेडिनेछ,” पत्रमा भनिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. केसीले पछिल्लो समय राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको जवाफदेहिता र सुशासनका पक्षमा समेत आवाज उठाउँदै आएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरालाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
