स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई अधिकृत एघारौँ तहमा बढुवा

काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बढुवा समितिले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत दुई वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले रिक्त रहेको पदहरूमा योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको निर्णयअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूह अन्तर्गत एघारौँ तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा डा. गुणनिधि शर्मालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्य नीति र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सक्रिय डा. शर्मा हाल मन्त्रालयको विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् । उनको बढुवाले जनस्वास्थ्य प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
त्यसैगरी, प्राविधिकतर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाईग्नोसिस उपसमूह अन्तर्गत प्रमुख कन्सलटेन्ट (एघारौँ तह) पदमा डा. सूर्यप्रसाद सापकोटालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। रेडियोलोजी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डा. सापकोटाको पदोन्नतिसँगै अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ।
बढुवा समितिले दिएको जानकारीअनुसार यो सिफारिस ‘कार्यक्षमता मूल्यांकन’ का आधारमा गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन, अनुभव, र अन्य शैक्षिक योग्यताका सूचकहरूलाई आधार मानी बढुवाको निर्णय लिइएको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एघारौँ तहमा हुने यी बढुवाहरूले स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्व तहमा रहेको रिक्ततालाई पूर्ति गर्नेछ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका फाइलहरू समयमै अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला, मन्त्रालयले आइतबार गरेको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
सिफारिस भएका अधिकृतहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि आधिकारिक रूपमा नियुक्ति र पदस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य समूहमा प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै विधालाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन यस्ता बढुवा प्रक्रियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।
