विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा २०२६ का लागि १ अर्ब डलरको अपिल

जेनेभा।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभरका मानवीय संकट, द्वन्द्व र प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सन् २०२६ का लागि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक अपिल सार्वजनिक गरेको छ। यो कोषले विश्वका ३६ वटा आपत्कालीन अवस्थामा रहेका क्षेत्रहरूमा जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।
हाल विश्वका विभिन्न भागमा लामो समयदेखि चलिरहेका सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव र हैजा एवं मन्कीपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूको प्रकोपका कारण स्वास्थ्य सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। डब्लुएचओका अनुसार हाल ३६ वटा यस्ता संकटहरू छन्, जसमध्ये १४ वटालाई ‘ग्रेड ३’ (सबैभन्दा उच्च स्तरको आपतकाल) मा राखिएको छ।
डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले यो अपिल केवल दान मात्र नभई स्वास्थ्य र सुरक्षामा गरिएको रणनीतिक लगानी भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यो अपिल द्वन्द्व, विस्थापन र प्रकोपमा बाँचिरहेका मानिसहरूको साथमा उभिन गरिएको आह्वान हो। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचले समुदायलाई स्थिर बनाउन र पुनरुत्थानको मार्ग प्रशस्त गर्न मद्दत गर्दछ।”
सन् २०२५ मा डब्लुएचओ र यसका साझेदारहरूले ३ करोड मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका थिए। यसमा ५३ लाख बालबालिकालाई खोप, ५ करोड ३० लाख स्वास्थ्य परामर्श, ८ हजार स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहयोग र १,३७० मोबाइल क्लिनिकहरूको परिचालन समावेश थियो।
यद्यपि, पछिल्लो समय विश्वव्यापी मानवीय सहायता कोषमा आएको गिरावटका कारण चुनौती थपिएको छ। सन् २०२५ मा कोषको अभावले गर्दा लक्षित ८ करोड १० लाख मानिसमध्ये केवल एक तिहाइमा मात्र पहुँच पुग्न सकेको थियो। कोषको कमीले धेरै स्वास्थ्य केन्द्रहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
सन् २०२६ को यो अभियानले विशेषगरी निम्न देश र क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ:
अफगानिस्तान, म्यानमार, हाइटी र युक्रेन।
गाजा (ओकुपाइड प्यालेस्टाइन), सुडान, दक्षिण सुडान र सोमालिया।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सिरिया र येमेन।
हैजा र मन्कीपक्सको प्रकोप नियन्त्रण।
डब्लुएचओको भूमिका र कार्यहरू
डब्लुएचओले विश्वभरका २४ वटा संकटपूर्ण क्षेत्रमा १,५०० भन्दा बढी साझेदारहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। यस अभियानका मुख्य कार्यहरूमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरू सुचारु राख्ने, आपत्कालीन औषधि र ट्रमा केयर उपलब्ध गराउने, नियमित खोप अभियान सञ्चालन गर्ने र प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने रहेका छन्।
आयरल्यान्ड र नर्वे जस्ता देशहरूले पनि डब्लुएचओको यो कदमलाई समर्थन गर्दै विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले हरेक मानवीय संकट मूलतः स्वास्थ्य संकट नै हुने भएकाले यसमा लगानी गर्नु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया