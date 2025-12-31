आमरण अनसनरत डा. निकोलस भुसालको अवस्था गम्भीर, वीर अस्पताल भर्ना

काठमाडौं। 

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका चिकित्सक डा. निकोलस भुसालको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उहालाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । बुधबार दिउँसो नेपाल चिकित्सक संघको पहलमा भुसाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघद्वारा जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग

लामो समयदेखि अनसनमा रहेका डा. भुसालमा अत्यधिक कमजोरी, निर्जलीकरण, रक्तचाप असन्तुलनलगायत जटिल समस्या देखा परेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । उनको अवस्था संवेदनशील बन्दै गएपछि थप जोखिम नहोस् भन्ने उद्देश्यले तत्काल अस्पताल भर्ना गरिएको वीर अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

 उनलाई माइतीघर मण्डलामै सलाईन चलाएर राखिएको थियो । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. भुषाललाई भेटी उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएर बाहिरिए लगत्तै डा.भुषाललाई वीर अस्पताल लगिएको थियो । 

नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. भुसालको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । संघले अनसनरत चिकित्सकको स्वास्थ्यमा आएको गिरावटप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै ढिलाइ नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

डा. भुसालले सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका रूपमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वप्रति नैतिक प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेका थिए । अनसन सुरु भएयता उनको स्वास्थ्य निरन्तर खस्कँदै गएको थियो ।

चिकित्सक समुदाय र नागरिक समाजले अनसनरत चिकित्सकको अवस्था गम्भीर बन्दै गएकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । वीर अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार अनसन जारी रहेमा डा. भुसालको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिन सक्ने जोखिम उच्च छ । हाल उनलाई आवश्यक तरल पदार्थ, औषधि तथा नियमित परीक्षणमार्फत अवस्था स्थिर राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यता, डा. भुसालको मागबारे सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल चिकित्सक संघले संवाद र वार्तामार्फत समस्याको निकास खोज्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकीले भने बुधवार दिउँसो माईतीघर मण्डलामा अनसनरत डा.भुषाललाई भेटेर बाहिरिँदै गर्दा नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा अब केही हुन्छ भनेका थिए ।  डा. भुसालको स्वास्थ्य अवस्था, अनसनको निरन्तरता र सरकारको सम्भावित प्रतिक्रिया अबको राजनीतिक तथा चिकित्सकीय अवस्थाको केन्द्रमा रहने देखिएको छ ।

