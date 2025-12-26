नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघमा भट्टको नेतृत्व: स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि १० बुँदे कार्ययोजना

लुम्बिनी महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित सबै सदस्य निर्विरोध, कार्यस्थलमा सुरक्षा र वृत्तिविकासलाई मुख्य मुद्दा बनाइने
काठमाडौँ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको आठौँ केन्द्रीय महाधिवेशनले लुम्बिनीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै नयाँ कार्यदिशा तय गरेको छ। “दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली” भन्ने मूल मर्मका साथ सम्पन्न महाधिवेशनले दीपकराज भट्टको नेतृत्वमा बलियो कार्यसमिति चयन गरेको हो।
निर्वाचन समितिका अनुसार, सहमति र एकताको सन्देश दिनका लागि सबै पदहरूमा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो। यसले संघभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र एकतालाई थप मजबुत बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ नेतृत्वको ५ मुख्य प्राथमिकता
नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टले आफ्नो कार्यकालका लागि निम्न पाँच मुख्य क्षेत्रमा विशेष पहल गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ:
दरबन्दी मिलान र वृद्धि: देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त रहेका दरबन्दी पूर्ति गर्न र जनसंख्याको अनुपातमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाब दिने।
पेशागत सुरक्षा (Safe Work Environment): स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने शृंखलाबद्ध आक्रमण रोक्न कानुनी संरक्षण र अस्पतालहरूमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने।
विदेश पलायन रोक्ने रणनीति: नर्सिङ र प्यारामेडिक्स क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमै आकर्षक सेवा सुविधा र वृत्तिविकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने।
सेवा सुविधाको पुनरावलोकन: महँगी अनुसारको भत्ता, जोखिम भत्ता र लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियालाई सुचारु गराउने।
समायोजनका समस्या समाधान: कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएका प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई नीतिगत तहमै सच्याउन पहल गर्ने।
विस्तृत कार्यसमिति विवरण
महाधिवेशनले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधा र भूगोललाई समेट्दै समावेशी कार्यसमिति निर्माण गरेको छ:
१. शीर्ष नेतृत्व (पदाधिकारी):
वरिष्ठ उपाध्यक्ष: विश्व बन्धु विनायी
महासचिव: विष्णु लामिछाने (प्रशासनिक प्रमुख)
कोषाध्यक्ष: सुरेश दवाडी (आर्थिक व्यवस्थापन)
सह-कोषाध्यक्ष: शेर बहादुर खत्री
२. उपाध्यक्षहरूको टिम (विविध क्षेत्र): मिना श्रेष्ठ, बसन्त कुमार आचार्य, हरिहर तिवारी, रमेश दाशौदी, हर्क बहादुर खड्का, मुरारी आचार्य, शारदा कुमारी यादव, केदारनाथ शाह र कमल नारायण चौधरी।
३. सचिवालय र सांगठनिक विस्तार (उपमहासचिव तथा सचिव):
उपमहासचिव: दिलेन्द्र श्रेष्ठ, जगेन्द्र मण्डल, डबल बहादुर बिसी, निखिल पोखरेल र अनिल सेन ठकुरी।
सचिव: चिरञ्जीवी पाण्डे, मदन पोखरेल, प्रतिभा सिंह र तारा बहादुर बस्नेत।
४. केन्द्रीय सदस्यहरू (नीति निर्माण तह): महाधिवेशनले २६ जना सदस्यहरू चयन गरेको छ, जसमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व हुने गरी गणेश प्रसाद नेपाल, पुनम कुमारी शाह, इन्द्रा लोहनी, सुजता भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको छ।
महाधिवेशनको सन्देश
अध्यक्ष भट्टले निर्वाचित भएपछि भन्नुभयो, “हामी केवल पदाधिकारी बन्न आएका होइनौँ, स्वास्थ्यकर्मीका आँसु र पीडालाई सरकारको कानसम्म पुऱ्याउन आएका हौँ। स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नभएसम्म बिरामीले सुरक्षित सेवा पाउन सक्दैनन्।” यो नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीको हकहितका लागि एउटा बलियो ‘वाचडग’ (Watchdog) को रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया