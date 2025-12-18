नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी निर्वाचनको उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक

काठमाडौं। 

आगामी माघ महिनामा हुने नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिले बुधवार उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र छानबिनपछि प्रथम नामावली प्रकाशन गरेको हो ।

निर्वाचन समितिका अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव, सह–कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकहरूको नाम प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिएको छ । संघको आगामी नेतृत्व चयनका लागि हुने यो निर्वाचनलाई चिकित्सक समुदायले चासोका साथ हेरेका छन् ।

निर्वाचन तालिका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका लागि कुल १९ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । जसअनुसार अध्यक्ष एक जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष सात जना (प्रदेश संयोजकसहित), महासचिव एक जना, कोषाध्यक्ष एक जना, सहसचिव एक जना, सह–कोषाध्यक्ष एक जना तथा सदस्य छ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्तापछि प्राप्त मनोनयन पत्रहरूको प्रारम्भिक रूपमा जाँच गरी नियमअनुसार योग्य उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस सूचीलाई निर्वाचन प्रक्रियाको पहिलो औपचारिक चरणका रूपमा हेरिएको छ ।

संघले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारको मनोनयन उपर दाबी–विरोध गर्ने समयसमेत तोकिएको छ । यदि कुनै उम्मेदवारको मनोनयनप्रति आपत्ति वा दाबी गर्न चाहने सदस्यहरूले यही पुस ४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म संघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदर्शनीमार्गमा उपस्थित भई लिखित निवेदन दिन सक्ने निर्वाचन समितिले अवधि तोकेको थियो । 

निर्वाचन समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार दाबी–विरोधको समय सकिएपछि त्यस्ता उजुरीहरूको छानबिन गरिने र त्यसपछि उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको जनाए थियो । अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र औपचारिक चुनावी प्रचार–प्रसार र प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका चिकित्सकहरूको साझा पेशागत संगठन हो । संघले चिकित्सकहरूको हकहित, पेशागत मर्यादा, स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा भूमिका खेल्दै आएको छ । यसकारण संघको नेतृत्व चयनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले महत्वका साथ लिने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधा, कार्य वातावरण, चिकित्सा शिक्षा तथा सरकारी नीतिका विषयमा संघको भूमिका प्रभावशाली बन्दै गएको छ । यस्तो सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनबाट चयन हुने नेतृत्वले संघको भावी दिशा निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विधानअनुसार सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, संघका सबै सदस्यहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वानसमेत गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी निर्वाचन माघ महिनामा सम्पन्न हुने कार्यतालिका रहेको छ । अन्तिम उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, चुनावी कार्यक्रम र मतदान मितिबारे थप विवरण निर्वाचन समितिले क्रमशः सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

