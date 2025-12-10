सिद्घार्थ बैंकका ग्राहकलाई चम्पादेवी रिसोर्टमा छुट

काठमाडौं ।

सिद्धार्थ बैंक र चम्पादेवी हिलसाइड रिसोर्ट प्रा. लि.बीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार दक्षिणकाली, काठमाडौंस्थित चम्पादेवी हिलसाइड रिसोर्टमा बैंकका ग्राहकले बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरीे भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् ।

यसका साथै एसबिएल एनपीएल टिकट होल्डर्सका लागि चम्पादेवी हिलसाइड रिसोर्टसँगको सहकार्यअन्तर्गत एसबीएल एनपीएल सिजन–२ सम्म लागू हुने विशेष छुट अफर उपलब्ध गराइएको छ । जसअन्तर्गत एसबीएल एनपीएल टिकट होल्डर्सले टिकट देखाई भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशतसम्मको छुट हुनेछ ।

