डब्लुएचओ नेपाल प्रमुख डा. राजेश संभाजीराव पाण्डवको पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर बिदाइ

काठमाडौँ। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालका प्रमुख डा. राजेश संभाजीराव पाण्डवले आफ्नो पाँच वर्षे सफल कार्यकाल पूरा गरी बिदाइ भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले एक समारोहमार्फत डा. पाण्डवलाई बिदाइ गर्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि उहाँले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरिन्  ।

मन्त्री गौतमका अनुसार डा. पाण्डवले नेपालमा खोप कभरेज विस्तारदेखि नसर्ने रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रणाली मजबुतीकरण र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले  । उनले भनिन्,“नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानका लागि सरकार तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।” 

डा. पाण्डव नेपाल प्रमुख रहेका बेला विश्वभरी कोभिड–१९ महामारी फैलिएको थियो । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि उनको सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी रहेको र कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताइयो । उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि डा. पाण्डव अब श्रीलंकाका लागि डब्लुएचओ प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।

डब्लुएचओ नेपालमा नयाँ प्रमुख को आउने भन्ने विषय भने अझै अनिश्चित छ । डब्लुएचओले अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै नाम पठाएको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन् । उनका अनुसार डब्लुएचओले प्रायः तीनदेखि पाँच जना उम्मेदवारको नाम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ, जसको व्यक्तिगत विवरण र अनुभवको मूल्यांकन गरेर सरकारले एक जना प्रमुख टुंगो लगाउने गर्दछ । “अहिलेसम्म कसैको नाम आएको छैन । डा.बुढाथोकी भन्छन्, डब्लुएचओबाट नाम पठाउन ढिलाइ भएकैले नयाँ प्रमुख आउन करिब एकदेखि डेढ महिना लाग्न सक्छ, ।” 

